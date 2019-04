Polacy pierwsi na rynku cyny w Rwandzie

Polski fundusz inwestycyjny Luma Holding kupił hutę cyny w Rwandzie. Dzięki temu stał się pierwszym producentem i eksporterem cyny w całym regionie Afryki Środkowej i Wschodniej.

Inwestorami są: Luma Holding Limited posiadający 75 proc. udziałów oraz Ngali Holdings Limited posiadający 25 proc. udziałów w spółce będącej właścicielem huty cyny w Kigali – LuNa Smelter Ltd.

Spółka, obok specjalistów z Polski, zatrudnia doświadczonych metalurgów z Anglii i Emiratów Arabskich.

Według raportu Gallupa „Global Law and Order 2018”, Rwanda jest drugim najlepszym krajem pod względem życia i inwestowania w Afryce.

Już 14 maja, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, odbędzie się Forum Afryka-Europa Centralna poświęcone inwestowaniu w Afryce.

Skąd pomysł na Afrykę? Przedstawiciele Luma Holding tłumaczą, że jest to następstwo dotychczasowego rozwoju grupy w sektorze poszukiwawczym, wydobywczym, przetwórstwa rud i hutniczym. Do tej pory te działania koncentrowały się w Polsce, na Bałkanach i w Rwandzie w zakresie poszukiwania złóż surowców. Inwestycja w hutę cyny jest kolejnym etapem realizacji rozwoju działalności w tym regionie. Dla wyboru Rwandy znaczenie miała przyjęta w 2000 r. strategia RWANDA Vision 2020. Zakłada transformacje kraju w obszarze gospodarki, infrastruktury, opieki medycznej, edukacji i poprawy standardów demokratycznych.



Luma Holding to inwestor specjalizujący się w funduszach venture capital i private equity. Wspiera rozwój firm w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, a teraz także w Afryce. Inwestują nie tylko środki finansowe, ale również wiedzę ekspertów, pomagając przedsiębiorcom w realizacji ich pomysłów biznesowych w branżach takich jak: przemysł, dobra konsumenckie, medycyna (w ramach Luma Metallurgical Industry), nowych technologii (w ramach Luma Ventures) oraz automotive (w ramach subfunduszu Luma Automotive).



Podstawą Luma Holding jest prywatny majątek inwestora. To według przedstawicieli holdingu gwarantuje wszystkim pewność, rozwagę inwestycyjną i przejrzystość źródeł finansowania każdej inwestycji. Do tej pory zawarli transakcje na 4,5 mld zł. Zawsze była to Europa.



Rwandyjski wspólnik Luma Holding, firma Ngali Holdings Ltd. jest podmiotem kontrolowanym przez państwo, powołanym do wdrażania agendy strategii RWANDA Vision 2020. To gwarantuje jego wiarygodność, w tym finansową oraz transparentność.



- Rwanda jest chwalona za stabilne ratingi finansowe, mającym relatywnie niskie zadłużenie i szybko wzrastający poziom zarządzania krajem. Dobrze oceniamy poziom bezpieczeństwa prowadzenia biznesu oraz otwartość na zagranicznych inwestorów – przyznaje Łukasz Strączek z Luma Holding.



I dodaje: - Dzięki tej inwestycji LuNa Smelter będzie pierwszym producentem i jednocześnie eksporterem cyny w Rwandzie, co daje jej wiele przewag konkurencyjnych. Ponadto dzięki zabezpieczeniu dostaw rudy kasyterytu oraz kontrolowanemu procesowi produkcji, możliwe jest produkowanie wysokiej jakości cyny. Rynek ten uważamy za perspektywiczny.



Inwestorami są: Luma Holding Limited posiadająca 75 proc. udziałów oraz Ngali Holdings Limited posiadająca 25 proc. udziałów w spółce będącej właścicielem huty cyny w Kigali – LuNa Smelter Ltd. Huta już daje pracę lokalnym pracownikom. Wielu z nich ma dobre przygotowanie uczelniane, na afrykańskich i europejskich uczelniach. Obok inwestycji kapitałowej Luma Holding wspiera projekt delegując do jego realizacji wysoko wykwalifikowany zespół złożony z doświadczonych managerów i technologów. Jest to zespół 10 osób, które od momentu zakupu uczestniczyły we wszystkich etapach przygotowania i uruchomienia produkcji w hucie. Całkowite zatrudnienie w hucie to ok. 70 osób.



W kolejnym etapie inwestycji LuNa Smelter planuje uruchomić drugą jednostkę piecową, co będzie wymagało zwiększenia zatrudnienia do poziomu 110 osób. Około 70 proc. załogi jest zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, pozostali to pracownicy krótkoterminowi.



- Rynek pracy w Rwandzie nie jest łatwy. Brakuje wykwalifikowanej kadry, szczególnie w hutnictwie. Spółka, obok specjalistów z Polski, zatrudnia doświadczonych metalurgów z Anglii i Emiratów Arabskich oraz posiada własne, profesjonalnie wyposażone laboratorium, które daje gwarancję jakości produkowanej przez nią cyny – mówi przedstawiciel LH.

Co jest ważne przy inwestowaniu? Zapytaliśmy przedstawicieli LH jak wygląda przeprowadzenie takiej operacji na rynku afrykańskim? Czego polski inwestor może się spodziewać, chcąc inwestować na tym kontynencie?



Odpowiedzieli, że kluczowe jest, aby poznać i zrozumieć prawne aspekty prowadzenia działalności w danym kraju. Także regulacje podatkowe i celne, bo można być niemile zaskoczonym. Ważne, aby na etapie badania spółki, zweryfikować dostępność do zasobów takich jak: surowce niezbędne do produkcji, woda, energia elektryczna, siła robocza czy drogi, gdyż nie znajdziemy tu żadnej prawidłowości.



Kolejny element to logistyka oraz dostępność urządzeń, materiałów eksploatacyjnych czy części zamiennych, których dostępności na lokalnym rynku może być ograniczona. Należy pamiętać również o ryzyku politycznym, nie tylko w kraju, w którym chcemy inwestować, ale również w krajach ościennych.



Według raportu Gallupa „Global Law and Order 2018” Rwanda jest drugim najlepszym krajem pod względem życia i inwestowania w Afryce. Ma stabilne ratingi kredytowe, najniższy wskaźnik zadłużenia w regionie i wysoki poziom zarządzania. A także pierwsze miejsce w Afryce w zakresie przejrzystości i walki z korupcją. Jest także w pierwszej dziesiątce najbezpieczniejszych krajów na świecie. Takie wyniki przyciągają nie tylko turystów, ale również inwestorów. Takich właśnie jak

Według The New Times Rwanda, kraj ten zamierza zwiększyć eksport do 800 mln dol. w 2020 r., a po 4 latach osiągnąć poziom półtora miliarda dolarów. Luna Smelter chce być ważnym ogniwem tego znaczącego skoku, pisze rwandyjski portal.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.