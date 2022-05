Polacy w największym rajdzie rowerowym w USA

32 tysięcy osób, w tym Polacy, uczestniczyli w największym w Ameryce rajdzie rowerowym, który przemierzył w niedzielę wszystkie pięć dzielnic Nowego Jorku. Pojawiły się tam akcenty związane z wojną na Ukrainie.

W mającym charytatywny charakter rajdzie Five Boro Bike Tour wiodącym trasą 64 km brali udział rowerzyści z ponad 32 krajów świata. Był pośród nich m.in. prezes Polskiego Związku Kolarskiego Grzegorz Botwina.

Uczestniczący w imprezie polsko-amerykański socjolog Leszek Sibilski zauważył, że niektórzy rowerzyści mieli opaski, czy miniaturowe flagi w barwach narodowych Ukrainy. Zwrócił uwagę na szersze znaczenie popularyzowania roweru w sytuacji rosyjskiej agresji i wstrzymywania dostaw paliwa.

"Jest to wyraźny sygnał dla ludzi, którzy muszą się przecież poruszać. Stanowi małą cegiełkę w procesie uniezależniania od ropy Putina. Im więcej ludzi wsadzimy na rowery tym bardziej będzie to dla niego dotkliwe, a niezależnie od tego tym będziemy zdrowsi" - podkreślił w rozmowie z PAP Sibilski, były zawodnik kadry narodowej i olimpijskiej RP w kolarstwie.

"To, co jest w tym wspaniałe, to nie fakt, że jest to największa impreza rowerowa w kraju. Rozejrzyjcie się dookoła. To najbardziej zróżnicowany i integracyjny rajd na świecie. To właśnie czyni go wspaniałym. To mikrokosmos świata. To jest Nowy Jork" - mówił w jednym z wywiadów Ken Podziba, prezes i dyrektor generalny organizatora rajdu, Bike New York.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski