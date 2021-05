Połączenie Gojek i Tokopedii. 40 mld i plany ekspansji

Startupy Gojek i Tokopedia ogłosiły 17 maja decyzję o połączeniu. To dwaj potentaci indonezyjskiej gospodarki cyfrowej. Nowy podmiot o nazwie GoTo ma ambitne plany związane także z ekspansją zagraniczną. Fuzja zapowiada poważne zmiany na silnie konkurencyjnym rynku internetowym Azji Płd.-Wsch.

Konkurencja wymusza ekspresowe tempo rozmów

Prościej i taniej na wielomilionowym rynku

Struktura obu firm, posiadających po dwóch prezesów, wymusiła jej powielenie w przypadku nowego podmiotu. Tak więc, GoTo również będzie mieć dwóch prezesów, Soelistyo i Cao. Natomiast Kevin Aluwi, drugi współprezes Gojeku, stanie się jej jedynym dyrektorem generalnym, podczas gdy William Tanuwijaya, założyciel i współprezes Tokopedii, przejmie w całości stery giganta e-commerce.Rozmowy o połączeniu rozpoczęły się na początku tego roku, a przyspieszyły wraz z początkiem kwietnia, gdy oba start-upy zaczęły namawiać inwestorów do wyrażenia zgody. Sam proces integracji ma zostać zakończony do końca bieżącego roku. Przyczyną decyzji jest silna konkurencja ze strony singapurskich firm Grab i Sea, kolejnych regionalnych ważnych graczy handlu, usług i płatności elektronicznych.W ubiegłym roku trwały rozmowy połączeniowe między Gojekiem i Grabem, załamały się jednak, gdy obie strony okazały się niezdolne dojść do porozumienia w sprawie podziału udziałów. Niezależnie od tego Grab ogłosił zamiar wejścia na giełdę w USA jako spółka celowa (SPAC) i dąży do uzyskania wyceny w wysokości 39,6 mld USD, co byłoby największą tego typu transakcją w historii. Sea już jest notowane na giełdzie nowojorskiej. Wartość tej spółki jest wyceniana obecnie na 113 mld USD.Również GoTo zamierza wejść na giełdę w Stanach Zjednoczonych i uzyskać wycenę publiczną rzędu 40 mld USD. Łączne obroty obu startu-pów w ubiegłym roku osiągnęły wartość 22 mld USD, zaś miesięczna liczba aktywnych użytkowników przekroczyła 100 mln. Trzeba jednak mieć na uwadze, że o ile Tokopedia działa tylko w Indonezji, to Gojek jest obecny także w Singapurze, Tajlandii, Wietnamie i na Filipinach. Należy więc oczekiwać, że dzięki zacieśnionej współpracy liczba użytkowników jeszcze wzrośnie.Tutaj właśnie leży przyczyna sukcesów start-upów z szeroko rozumianej gospodarki internetowej z Azji Płd.-Wsch. Dynamicznie rozwijający się region daleki jest od pełnego wykorzystania swojego potencjału. Wartość regionalnej e-gospodarki szacowana jest na 100 mld USD, a do 2025 r. wedle szacunków przedstawionych w raporcie przygotowanym przez Google, Temasek i Bain powinna ona wzrosnąć trzykrotnie. Sama Indonezja to rynek blisko 270 mln konsumentów. Do tego państwa Azji Płd.-Wsch. dopiero przechodzą rewolucję cyfrową na prowincji. Jest więc o co walczyć, zwłaszcza, że rynek jest bardzo chłonny.Specyficzną cechą całego regionu Azji Płd.-Wsch. jest duża popularność “superaplikacji”. Umożliwiają one użytkownikowi zrobienie zakupów i zapłacenie za nie bez konieczności korzystania z karty płatniczej, czy aplikacji banku, a po wszystkim zamówienie obiadu z pobliskiej restauracji.W przypadku Indonezji w rozwój infrastruktury sieciowej i związanej z nią usług w grę wchodzi jeszcze jeden czynnik. Kraj położony na 17 tysiącach wysp jest logistycznym koszmarem dla wielu branż, z e-handlem na czele. Pod uwagę trzeba brać także fakt, że średni dochód na głowę wynosi 4 tys.USD, ale blisko jedna trzecia populacji żyje za mniej niż 1,9 USD dziennie. Ubóstwo i słaba infrastruktura skutecznie ograniczają dostęp do nowoczesnych technologii.Do tego problemu odniósł się Soelistyo. GoTo chce wykorzystać posiadane atuty, czyli przede wszystkim efekt skali w celu zmniejszania wykluczenia finansowego. Usługi mają być prostsze, tańsze, a przez to bardziej dostępne.