PolChambers: wsparcie dla polskich firm za granicą

Rynek polskich produktów i usług za granicą rośnie. Nasza rodzima produkcja staje nie tylko znana, ale przede wszystkim popularna poza granicami a Polska już od kilku lat, zgodnie z danymi GUS, notuje wzrost eksportu. Krajowe firmy potrzebują jednak wsparcia zanim przebiją się przez wszystkie sprawy wizowe, celne, proceduralne dotyczące otwarcia, czy też kwestie podatkowe oraz normy i niezbędne certyfikaty.

Co wyróżnia polskie produkty za granicą? Wysoka jakość, oryginalne wzornictwo, a nawet dobra cena. Postrzeganie Polski, jako państwa członkowskiego UE, dodatkowo wzmacnia odbiór u konsumentów zagranicznych, ponieważ państwa Unii są zobowiązane do przestrzegania wysokich standardów.

Klienci poza granicami Polski coraz chętniej sięgają po polskie marki, a polskie stoiska podczas targów branżowych cieszą się dużym zainteresowaniem. Kolejne firmy z Polski z sukcesem zdobywają zewnętrzny rynek. Dzięki globalizacji usług internetowych coraz łatwiej znaleźć kontakt do potencjalnego partnera i przyszłego klienta. Potencjalnie na rynkach zagranicznych może zaistnieć każdy, kto ma w sobie odrobinę determinacji, jest nastawiony na sukces oraz znalazł niszę do rozwijania działalności w swoim segmencie.Nie oznacza to jednak, że firma polska planująca swój rozwój poprzez wejście na rynki zagraniczne nie napotyka na problemy. Środowisko prawne i społeczne danego kraju może stanowić barierę pozornie nie do przekroczenia dla polskiego przedsiębiorcy. Dlatego na początkowym etapie niezbędne jest wparcie w podstawowych kwestiach.Indywidualne podejście i kompleksową pomoc dla firm mających apetyt na rynki zagraniczne oferują izby handlowe zrzeszone w stowarzyszeniu Polskich Izb Handlowych za Granicą (PolChambers). Stowarzyszenie proponuje wparcie polskiego biznesu i doradztwo z zakresu różnych dziedzin, w tym między innymi: wprowadzenie firmy do danego kraju poprzez kompleksową strategię, od finansów po marketing i w zakresie zagadnień prawnych.Coraz więcej polskich firm funkcjonuje i rozwija się w skali światowej. Największą jednak zaporą na drodze do rozwoju krajowych firm na zagranicznych rynkach jest nadal dotarcie do właściwych klientów, czy odpowiednich kontaktów. PolChambers jest niezależnym stowarzyszeniem koordynującym ogólnoświatową sieć polskich izb handlowych i organizacji biznesowych, dlatego jest w stanie zaoferować sieć własnych kontaktów. Pomaga znaleźć klienta lub firmę partnerską i pozyskać finansowanie. Izby zrzeszone w PolChambers reprezentują polską gospodarkę za granicą, promując globalne relacje biznesowe poprzez rozbudowaną sieć członków.Izba handlowa to ogromny potencjał. Nowe kontakty oraz pozytywne relacje biznesowe, w tym szeroki wachlarz spotkań biznesowych. Polskie izby handlowe za granicą świadczą usługi i tworzą platformy kontaktów biznesowych z korzyścią dla firm, które w swoich krajach i Polsce utrzymują lub są zainteresowane rozwijaniem dwustronnych stosunków gospodarczych. Oczywiście bardzo ważna, a nawet kluczowa jest odpowiednia strategia wejścia na rynek.