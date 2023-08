Politico: Lider Grupy EPL w PE Manfred Weber odmówił debaty z premierem Mateuszem Morawieckim

Lider Grupy EPL w PE Manfred Weber szybko odrzucił zaproszenie do debaty z premierem Mateuszem Morawieckim - podał we wtorek portal Politico. „Nie, nie mieszamy się w to całkowicie” - poinformował Politico zespół brukselski Webera.

Niemiecki polityk, szef grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Parlamencie Europejskim Manfred Weber w wywiadzie dla telewizji ZDF mówił o "zwalczaniu PiS-u". Stwierdził, że "każda partia musi zaakceptować państwo prawa. To jest zapora przeciw przedstawicielom PiS-u w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media". We wtorek premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na słowa niemieckiego polityka wezwał go do debaty telewizyjnej 2 października.

Z Brukseli Łukasz Osiński