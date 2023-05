Politico: minie trochę czasu zanim myśliwce F-16 trafią na Ukrainę

Podczas gdy sojusznicy zgodzili się szkolić ukraińskich pilotów, to żaden kraj nie jest na razie gotowy do faktycznego przekazania odrzutowców F-16 Kijowowi; ale to może się zmienić - informuje we wtorek brukselski portal informacyjny Politico.

"Po miesiącach ukraińskiego lobbowania, w piątek Stany Zjednoczone dały zielone światło dla szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach czwartej generacji, co wzbudziło oczekiwania, że flota F-16 wkrótce wyruszy w drogę (na Ukrainę)" - przypomina Politico.

"Jednak na razie niektóre z krajów, które mogłyby przekazać Ukraińcom amerykańskie samoloty bojowe - w tym Holandia, Belgia i Dania - zobowiązały się jedynie do pomocy w szkoleniu ukraińskich pilotów, wyrażając niechęć do składania dalszych obietnic" - dodaje portal. Belgia zadeklarowała wręcz wprost, że nie ma żadnych F-16 "na zbyciu".

Politico zauważa jednak, że obecna sytuacja wpisuje się w schemat, z którym mamy do czynienia od początku wojny: zachodni sojusznicy zwiększają ilość broni, którą dostarczają na Ukrainę, ale robią to stopniowo.

"Na początku pojawia się wahanie. Wtedy jedno z głównych mocarstw - często Stany Zjednoczone - robi pierwszy krok, a następnie tworzy się koalicja państw europejskich. Na razie nikt nie jest gotowy do wysłania pierwszego odrzutowca. To może się jednak łatwo zmienić - z czasem" - prognozuje portal informacyjny.

Jak wskazuje, wolne tempo podejmowania decyzji jest związane zarówno z względami politycznymi, jak i technicznymi. Niewiele krajów ma nadwyżki F-16, a nowoczesne maszyny wymagają zaawansowanego szkolenia i obsługi logistycznej. Dodatkowo, USA muszą zezwolić innym krajom na reeksport samolotu.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz