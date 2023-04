Politico: najważniejsze wybory roku 2023 odbędą się w Turcji; kluczowe dla bezpieczeństwa Europy i Bliskiego Wschodu

Najważniejsze wybory roku 2023 odbędą się w Turcji. Będą kluczowe dla bezpieczeństwa Europy i Bliskiego Wschodu - ocenia w poniedziałek portal Politico, komentując zaplanowane na 14 maja wybory prezydenckie i parlamentarne.

Majowe wybory będą najgorętszą konfrontacją w trakcie 20-letnich rządów prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana - zwraca uwagę Politico. "Kraj boryka się z konsekwencjami wieloletniego złego zarządzania gospodarką i niszczycielskiego trzęsienia ziemi z początku lutego tego roku" - dodano.

Erdogan zmierzy się z opozycją zjednoczoną wokół ubiegającego się o fotel prezydenta Kemala Kilicdaroglu - "tureckiego Gandhiego". Chociaż sondaże dają niewielką przewagę kandydatowi opozycji, obecny prezydent jest zaciekłym ekspertem wyborczych kampanii, który ma za sobą całą moc państwa i jego instytucji - podkreśla portal.

Wynik wyborów odegra ogromną rolę w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa Europy i Bliskiego Wschodu - ocenia Politico. Zwycięzca zdefiniuje bowiem rolę Turcji w NATO, stosunki z USA, UE i Rosją, politykę migracyjną, rolę Ankary w wojnie na Ukrainie oraz napięte relacje ze śródziemnomorskimi sąsiadami - przypomniano.

"System autorytarny zamienimy na grę zespołową, co jest znacznie bardziej zbliżone do demokracji" - zapewnia Unal Cevikoz, doradca ds. zagranicznych Kilicdaroglu. Opozycja zobowiązała się m.in. do odmrożenia rozmów akcesyjnych z UE, zastosowania się do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy zniesienia weto na akcesję Szwecji do NATO.

Ankara pod rządzami obecnej opozycji - zaznacza Cevikoz - będzie kontynuować swoją rolę mediatora pomiędzy Rosją i Ukrainą oraz przedłuży umowę zezwalającą na eksport zboża z Ukrainy.

Eksperci podkreślają jednak, że zbliżenie Ankary z Brukselą - w przypadku ewentualnej wygranej opozycji - nie będzie tak proste, jak przedstawia się to w kampanijnych obietnicach. "Antyzachodnie sentymenty są w Turcji bardzo silne i przekraczają granice politycznych preferencji" - podkreśla Wolfango Piccoli z firmy Teneo zajmującej się analizą ryzyka.

"Koalicja opozycyjna składa się z partii, które nie mają ze sobą nic wspólnego poza chęcią pozbycia się Erdogana. To będzie miało wpływ na ich politykę zagraniczną" - ostrzegł ekspert.

Portal wskazuje, że również sama Europa może nie być przygotowana na "nową Turcję", w szczególności takie kraje jak Francja i Austria - "wyjątkowo niechętne odnawianiu więzi".

"Przywykli do Turcji jako państwa niezaangażowanego, które wycofało się z szeregu unijnych norm i wartości. Jeśli wygra opozycja, będzie szukać tożsamości europejskiej, a nie wiemy, jak może na to odpowiedzieć UE" - ocenia Asli Aydintasbas z think tanku Brookings.