Politico: narkotyki zalewają Brukselę; rośnie spożycie amfetaminy, kokainy i cracku

W ostatnich latach gwałtownie wzrosło spożycie amfetaminy i kokainy w Brukseli. W szczególności crack – substancja silnie uzależniająca, której gwałtowny wzrost spożycia nastąpił w USA w latach 80. – zaczęła zalewać ulice miasta. Rośnie liczba handlarzy narkotyków - informuje brukselski portal "Politico".

Karim H'Didouane od dwóch lat jest recepcjonistą w hotelu Park Inn obok dworca kolejowego Bruksela Midi, zwanego po flamandzku Zuid. Obszar ten się zmienia - stwierdziła - i to nie na lepsze.

"Rośnie liczba handlarzy narkotyków, wandalizmu i kradzieży - powiedziała H'Didouane "Politico" - W żadnym momencie nie jest bezpiecznie" - dodała.

Park Inn położony jest po drugiej stronie ulicy od jednego z wejść do Brukseli Midi, w części dzielnicy Saint-Gilles, która zyskała złą reputację z uwagi na narkotyki, przemoc i przestępczość, szczególnie gdy zapada zmrok.

Najnowsze dane policyjne opublikowane przez belgijską minister spraw wewnętrznych Annelies Verlinden na wniosek flamandzkiego konserwatywnego posła N-VA Tomasa Roggemana pokazują, że Saint-Gilles jest siedliskiem przestępczości.

Według nich policja odnotowała 3320 przestępstw w pobliżu dworca w 2021 r. i 3447 przestępstw w roku 2020, przy czym najczęstszymi przestępstwami były kradzież i wymuszenia. W 2018 r. było ich mniej - 2815. Dane za 2022 r. nie są kompletne, ale w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy odnotowano 2204 przestępstwa.

"To hańba, ponieważ Bruksela Południowa stanowi bramę dla większości międzynarodowego ruchu kolejowego, będąc węzłem komunikacyjnym Eurostar i Thalys" - powiedział Roggeman cytowany przez brukselski portal.

Rośnie liczba przestępstw związanych z narkotykami. W 2021 r. w okolicy stacji doszło do 372 przestępstw narkotykowych, a to więcej niż jedno dziennie. Stanowi to wzrost w porównaniu z 266 zgłoszonymi w 2020 r., 172 w 2019 r. i 67 w 2018 r.

Dla osób pracujących w okolicach dworca te liczby nie są zaskoczeniem. H'Didouane powiedziała, że jest coraz więcej handlarzy, którzy często próbują zarezerwować pokoje w celu sprzedaży narkotyków.

"(Te liczby) nie powinny też dziwić urzędników państwowych" - wskazuje portal, informując, że w 2022 r. gwałtownie wzrosło spożycie amfetaminy i kokainy w Brukseli. "W szczególności crack - substancja silnie uzależniająca, której gwałtowny wzrost spożycia nastąpił w USA w latach 80. - zaczęła zalewać ulice, stając się coraz bardziej popularną wśród osób zażywających narkotyki" - dodaje "Politico".

Analiza ścieków komunalnych w 13 miastach europejskich, przeprowadzona w 2021 r. w ramach finansowanego przez UE projektu EUSEME, wykazała, że największe ilości pozostałości cracku znajdują się w Amsterdamie i Antwerpii, miastach portowych, które są bramą dla dostaw narkotyków, w szczególności kokainy, do Europy kontynentalnej.

Crack dotarł także do Brukseli. Dane z ankiety przeprowadzonej przez Transit, lokalne centrum pomocy i schronisko dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu, wykazały, że crack był najczęściej zażywaną substancją wśród osób zażywających twarde narkotyki w 2022 r.

Z Brukseli Łukasz Osiński