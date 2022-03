Politico: Reuters nie zakończył współpracy z rosyjską agencją TASS

Pracowników Reutersa, jednej z najbardziej znanych agencji informacyjnych na świecie, bulwersuje trwająca współpraca ich firmy z rosyjską państwową agencją TASS, która publikuje niezweryfikowane informacje na temat wojny na Ukrainie - pisze portal Politico.

W 2020 r. Reuters ogłosił współpracę w celu dystrybucji treści z państwowej organizacji informacyjnej.

Wielu dziennikarzy Reutersa powiedziało Politico, że pracownicy są sfrustrowani i zawstydzeni współpracą ich firmy z TASS-em.

"To było żenujące, kiedy współpraca została podpisana dwa lata temu. Teraz jest to po prostu złe, a milczenie kierownictwa jest niepokojącą i może najgorszą tego częścią" - powiedział portalowi jeden z reporterów, zaniepokojonych bezkrytycznym przekazywaniem przez TASS propagandy rosyjskiego rządu.

Think tank Brookings Institution poinformował, że TASS przekazał za rosyjskim rządem, że Ukraińcy zabijali cywilów w Donbasie i wrzucali ich ciała do masowych grobów, co - jak podkreślają organizacje informacyjne i eksperci - jest nieprawdą. TASS podał również, że siły ukraińskie strzelały do Rosjan podczas zawieszenia broni, a neonaziści wykorzystywali ukraińskich cywilów jako "ludzkie tarcze", co według "New York Timesa" "przyczyniło się do stworzenia alternatywnej rzeczywistości".

Zarówno portal Daily Beast, jak i dziennik "Washington Post" informowały wcześniej, że zdaniem amerykańskich organów ścigania TASS współpracował z rosyjskim wywiadem zagranicznym w celu zbierania poufnych informacji na temat rynków finansowych w Nowym Jorku.

Poproszony o komentarz na temat porozumienia z TASS rzecznik Reutersa zbagatelizował powiązania agencji z rosyjskim podmiotem, podkreślając, że redakcja Reutersa "działa niezależnie od jakiejkolwiek umowy Reuters Connect", w ramach której oferuje się "dostęp do treści od ponad 90 dostawców zewnętrznych, w tym TASS-a".

"Wszystkie treści stron trzecich są wyraźnie oznaczone i zawierają zastrzeżenie, że Reuters +nie gwarantuje dokładności ani nie popiera żadnych poglądów lub opinii w nich wyrażonych+" - powiedział rzecznik.