Politico: Szkolenia ukraińskich pilotów na F-16 będą się odbywać prawdopodobnie w Rumunii

Koalicja państw zachodnich bierze pod uwagę Rumunię jako potencjalną lokalizację do szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16; NATO zbliża się do rozpoczęcia działań mających na celu przekazanie tych samolotów siłom ukraińskim - poinformowało Politico, powołując się na anonimowe źródła w Departamencie Obrony.

Międzynarodowym działaniom szkoleniowym dla Ukrainy przewodzą Holandia i Dania. O Rumunii jako potencjalnym miejscu szkolenia ukraińskich pilotów poinformowali portal Politico dwaj pragnący zachować anonimowość zachodni urzędnicy, w tym jeden z Departamentu Obrony USA. Szkolenie mają przeprowadzić specjaliści z Lockheed Martin, koncernu, który produkuje myśliwce F-16. Dyrektor operacyjny przedsiębiorstwa, Frank A. St. John potwierdził gotowość do przeprowadzenia takich szkoleń, warunkiem jest jednak to, by kraje NATO zgodziły się przekazać myśliwce Ukraińcom.

Żaden z europejskich oficjeli nie potwierdza, ani nie zaprzecza, że Rumunia brana jest pod uwagę jako miejsce szkolenia. Rzecznik holenderskiego ministerstwa obrony powiedział jedynie, że sojusznicy pracują nad utworzeniem centrum szkoleniowego F-16 w Europie Wschodniej.

Jednocześnie portal mil.in.ua poinformował, że ukraińskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło modyfikacje będących na jej wyposażeniu samolotów MiG-29. Na oficjalnej stronie Sił Powietrznych Ukrainy opublikowano zdjęcie samolotu z zamontowanym na nim węzłem uzbrojenia - elementem konstrukcji, przystosowanym do przenoszenia różnego rodzaju wyposażenia wymiennego.

"Fakt, iż Siły Zbrojne Ukrainy zdecydowały się opublikować to zdjęcie wskazuje, że chętnie zademonstrują nowe możliwości samolotu" - skomentowali analitycy amerykańskiego portalu The Drive zajmującego się technologiami oraz wojskowością.