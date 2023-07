Politico: upały, korki i letnie wakacje będą miały wpływ na wynik wyborów w Hiszpanii

Brukselski portal Politico analizuje jaki wpływ na wynik wyborów parlamentarnych w Hiszpanii, które odbędą się za niecałe trzy tygodnie, będą miały upały, korki i wyjazdy wakacyjne. Wyjątkowo duży - dochodzi do wniosku portal.

"Od momentu, gdy premier Pedro Sanchez rozwiązał parlament w maju, nie milkną spekulacje na temat możliwego przebiegu letnich wyborów w Hiszpanii (23 lipca)" - pisze Politico.

Zwraca uwagę, że głosowanie w tym kraju nigdy nie odbywało się w samym środku lata, kiedy co najmniej 10 mln z 37 mln hiszpańskich wyborców jest na wakacjach. Nie da się przewidzieć ilu Hiszpanów będzie głosować poza miejscem zamieszkania, ilu będzie chciało wrócić, aby oddać głos, a ilu będzie głosować korespondencyjnie - wylicza niewiadome brukselski portal.

"Ponieważ Hiszpanie zostaną zmuszeni do przerwania wakacji, aby zagłosować, możliwe są korki (na drogach). Ciasno może się też zrobić w urzędach pocztowych, gdzie oczekuje się rekordowej liczby 3 mln obywateli głosujących korespondencyjnie. Chociaż poczta zatrudniła w tym miesiącu (lipcu) 5,5 tys. dodatkowych pracowników, oczekuje się, że niektóre placówki będą przeciążone" - przewiduje Politico.

Zwraca przy tym uwagę, że centroprawicowa Partia Ludowa (PP), która prowadzi w sondażach, oskarża socjalistycznego premiera Sancheza o nieuczciwy fortel wyborczy. Lider PP Alberto Nunez-Feijoo stwierdził, że szef rząd zmusza zamożniejszych, tradycyjnie prawicowych Hiszpanów do "wybierania między urną wyborczą a wakacjami".

Głosowanie w środku lata może też spowodować problemy w lokalach wyborczych, które w Hiszpanii są nadzorowane przez elektorów wybranych w losowaniu. Grozi im do roku więzienia, jeśli odmówią pozostania na swoim stanowisku przez 12 godzin, podczas których lokale wyborcze są otwarte.

"Nawet przy takim zagrożeniu, w prawie każdych hiszpańskich wyborach, kilka lokali (zawsze) otwiera się z opóźnieniem, ponieważ obywatele wyznaczeni do ich nadzorowania nie stawiają się do wykonywania obowiązków. Przy tak wielu wyborcach na wakacjach scenariusz ten prawdopodobnie stanie się bardziej powszechny w całym kraju" - przewiduje Politico.

Podkreśla, że innym czynnikiem, który może skomplikować proces głosowania, są upały.

"Badacze opinii przewidują, że duża liczba wyborców uda się do urn wcześnie rano, zanim temperatury osiągną szczyt, a następnie ponownie pod koniec dnia, kiedy zacznie się ochładzać. Te wzorce głosowania mogą prowadzić do wczesnych doniesień o wysokiej frekwencji, co może potencjalnie zniechęcić mniej zmotywowanych wyborców do udziału. (...) To, kto pojawi się na głosowaniu, może mieć duży wpływ na wynik. Chociaż wcześniejsze badania wskazały, że prawicowi wyborcy są najbardziej zmotywowani, to w ostatnich tygodniach nastąpiła zmiana. Lewicowi wyborcy zaniepokoili się perspektywą rządów Partii Ludowej przy wsparciu prawicowego ugrupowania Vox" - podaje brukselski portal, podsumowując, że "w najlepszym przypadku, nawet jeśli któraś z partii odniesie wyraźne zwycięstwo, Hiszpania nie będzie miała nowego rządu do połowy września, ponieważ parlament zostanie zwołany dopiero 17 sierpnia".

