Politico: wojna na Ukrainie pokazuje, że czołgi są nadal ważną bronią

W pierwszych latach XXI w. pojawiały się głosy, że czołgi są już przestarzałym uzbrojeniem, wojna na Ukrainie przypomina jednak, że na wypełnionym zaawansowaną elektroniką polu walki siła tego uzbrojenia wciąż się liczy - pisze we wtorek portal Politico.

Jeszcze w 2020 r. niektórzy brytyjscy decydenci uważali, że Wielka Brytania powinna całkowicie zrezygnować z utrzymywania czołgów w armii, ale prowadzone przez Ukrainę przygotowania do kluczowej, wiosennej ofensywy przeciwko siłom rosyjskim pokazują powrót do tego tradycyjnego uzbrojenia, znanego z XX-wiecznych pól bitwy - zaznaczono w artykule.

Ukraińscy dowódcy chcą wykorzystać w kolejnej fazie wojny setki zachodnich czołgów, by przeciwstawić się wojskom rosyjskim i przedrzeć przez linie okopów w Donbasie czy Zaporożu - przypomina Politico. Dodaje, że po miesiącach zwłoki państwa NATO zaczynają widzieć sens tej strategii. USA, Francja i Wielka Brytania zobowiązały się w ostatnim czasie do wysłania nowych typów pojazdów pancernych Ukrainie; Polska i Finlandia chcą jej przekazać czołgi Leopard 2, ale potrzebują do tego zgody Niemiec - wylicza portal.

Władze w Kijowie zaznaczają, że garstka pojazdów obiecanych przez zachodnich sojuszników powinna być dopiero początkiem i naciskają, by dostawy obejmowały 200-300 czołgów, 600 bojowych wozów piechoty i 500 haubic.

Oprócz własnych maszyn Ukraina wykorzystuje już postsowieckie czołgi podarowane przez państwa Europy Środkowej, a także pojazdy zdobyte na Rosjanach, ale dostawa zachodnich konstrukcji byłaby skokową zmianą zdolności w tym zakresie - podkreśla Politico.

Jeżeli Ukraina ma mieć jakiekolwiek szanse podczas tej ofensywy, to potrzebuje maszyn wyposażonych w ciężkie działa, nie wystarczą samochody pancerne, potrzebują sprzętu, który będzie w stanie z oddali niszczyć rosyjskie czołgi - powiedział jeden z dyplomatów, z którymi rozmawiał portal.