Politycy z Wenezueli i Kuby po śmierci Maradony: Żegnaj bracie, przyjacielu. Byłeś największy

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro, a także władze Kuby przekazały w środę kondolencje rodzinie Diego Armando Maradony. Na Twitterze opublikowali zdjęcia i filmy ze spotkań z Maradoną, nazwali go bratem i przyjacielem oraz “największym ze wszystkich”.

Prezydent Nicolas Maduro przypomniał o styczniowej wizycie Maradony, publikując nagrania ze wspólnych rozmów, podczas których Argentyńczyk udzielił swego poparcia władzom w Caracas.

"Będziemy zawsze o tobie pamiętali nasz bracie… Największy ze wszystkich..." - napisał na swoim koncie Nicolas Maduro.

Także minister spraw zagranicznych Wenezueli Jorge Arreaza wspomina w środę zmarłego Diego Maradonę, przypominając, że od wielu lat był on sympatykiem władz tego kraju.

Na swoim koncie na Twitterze Arreaza opublikował m.in. wypowiedź Argentyńczyka na temat swoich relacji z władzami w Caracas, bliskich od czasu objęcia władzy w Wenezueli w 2002 r. przez Hugo Chaveza.

"Jesteśmy chavistami, aż do śmierci i do czasu kiedy rządzi Maduro jestem ubrany jak żołnierz walczący na rzecz wolnej Wenezueli, aby występować przeciwko imperializmowi oraz tym, którzy chcieliby przejąć nasze sztandary, czyli to, co mamy najcenniejszego" - przypomniał cytat Maradony szef MSZ w Caracas.

Z kolei szef dyplomacji kubańskiej Bruno Rodriguez Parilla komentując śmierć 60-letniego Diego Maradony wskazał, że Argentyńczyk zawsze był bliski mieszkańcom tej wyspy.

Na swoim koncie na Twitterze szef MSZ Kuby napisał, że Maradona był nie tylko piłkarzem, ale również "przyjacielem".

"Pragniemy przekazać nasze wyrazy współczucia rodzinie zmarłego oraz narodowi argentyńskiemu" - napisał Bruno Rodriguez Parilla.

Kubański polityk przypomniał, że Diego Armando Maradona był nie tylko osobą bliską mieszkańcom Kuby, ale też szczególnym przyjacielem Fidela Castro, byłego prezydenta tego kraju.

Marcin Zatyka