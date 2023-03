Polityka i wojna w cieniu kosmicznej misji ratunkowej

Wojna w Ukrainie, izolacja polityczna i sankcje gospodarcze nałożone na Rosję nie wpłynęły na pewne dziedziny współpracy międzynarodowej. Jedną z nich jest eksploracja kosmosu.

Międzynarodowa współpraca w eksploracji kosmosu doprowadziła w 1998 do powstania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). W projekt zaangażowane były agencje rosyjska Roskosmos, japońska JAXA, kanadyjska CSA, europejska ESA, brazylijska INPE i amerykańska NASA. W kwietniu 2021 Roskosmos ogłosił wycofanie się z projektu, czyli zakończenie finansowania stacji, co postawiło pod znakiem zapytania transport kosmonautów i sprzętu, za co odpowiedzialna była strona rosyjska.

Rosjanie choć wycofał się z projektu, wciąż angażują się w ISS

Choć do programu Amerykanie włączyli prywatna firmę SpaceX, która miała przejąć obowiązki Rosjan, to naukowa współpraca z Roskosmosem była kontynuowana. We wrześniu 2022 na pokładzie Sojuz Ms-22 na stację przybyło dwóch rosyjskich kosmonautów i amerykański astronauta na standardową 6-miesięczną misję kosmiczną. W grudniu, podczas przygotowania do spaceru w przestrzeni wykryto nieszczelność w układzie chłodzenia, co wykluczało bezpieczne użycie pojazdu do misji powrotnej w marcu 2023. Pomimo zapowiedzi Roskosmosu o wycofaniu z projektu ISS, to ta agencja wciąż jest w niego zaangażowana i najlepiej przygotowana do misji załogowych i bezzałogowych.

Z Bajkonuru poleciała wyjątkowa misja Sojuz MS-23

23 lutego z kazachskiego kosmodromu Bajkonur z misją ratunkową wysłano bezzałogowy statek Sojuz MS-23, który w jedna stronę przywiózł na stację zaopatrzenie, a w drodze powrotnej, zaplanowanej na wrzesień, zabierze trzech pasażerów. Uszkodzony MS-22 zostanie odesłany na Ziemię bez załogi w marcu 2023.

Uderzenia w statki mikroskopijnych odłamków skalnych, które dostają się w pole przyciągania ziemskiego nie są wyjątkowym zdarzeniem. Podobne uszkodzenia systemu chłodzenia odniósł na skutek kolizji z mikrometeorem statek transportowy Progres MS-21, a praktycznie wszystkie pojazdy orbitalne po powrocie na Ziemię noszą ślady mikrozderzeń.

Warto wspomnieć, że misja ratunkowa MS-23 była pierwszym w historii załogowych lotów kosmicznych przypadkiem, w którym załogowy statek został wysłany jako bezzałogowy, by powrócić z przestrzeni kosmicznej z załogą.

