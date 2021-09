Polityka zagraniczna stała się w kampanii wyborczej taktycznym pionkiem

Dla międzynarodowych partnerów Niemcy przedstawiają obecnie "dziwny, czasem niepokojący obraz". Patrząc przez pryzmat międzynarodowy, niemiecka kampania wyborcza gubi się w pozorowanych bitwach i banałach. Polityka zagraniczna stała się w niej taktycznym pionkiem - pisze portal RND.

"Dni pani kanclerz, która na wielu szczytach i podczas wielkich kryzysów międzynarodowych była jak skała, są policzone. Nie wiadomo, kto przejmie stery wielkiego tankowca Germany" - zauważa RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Patrząc przez pryzmat międzynarodowy "niemiecka kampania wyborcza gubi się w pozorowanych bitwach i banałach. W wielu innych krajach różnice między partiami rywalizującymi o władzę są znacznie większe niż w Niemczech".

Portal przypomina, że "po wyborach w 2017 r. minęło prawie pół roku, zanim powstał kolejny rząd federalny. Jeśli wynik niedzielnych wyborów będzie tak niejednoznaczny, jak wskazują na to sondaże, Niemcy jeszcze przez wiele miesięcy po niedzielnych wyborach będą zajęte same sobą. Na arenie międzynarodowej oznacza to słabość i malejące wpływy".

RND zwraca uwagę, że "prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier i minister spraw zagranicznych Heiko Maas udali się na trwające w Nowym Jorku Zgromadzenie Ogólne ONZ. Kanclerz przesyła pozdrowienia tylko z ekranu w Berlinie".

Zdaniem portalu "w tym składzie Niemcy okazują szacunek Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ, ale politycznie wykluczają się z wyścigu. Jest to nie tylko złe dla przyszłej roli Niemiec w świecie. Jest to również złe dla Europy, ponieważ UE może funkcjonować tylko wtedy, gdy Niemcy będą odgrywać rolę wspierającą, napędzającą i integrującą. Jak widać na przykładzie umowy w sprawie okrętów podwodnych między USA, Wielką Brytanią i Australią, polityka światowa w coraz większym stopniu omija Europę".

"Jaką rolę Niemcy chcą odgrywać w przyszłości w UE, w kręgu G7, G20, na kontynencie afrykańskim, wobec Rosji i Chin? Jak największe i najsilniejsze gospodarczo mocarstwo w Europie definiuje relacje transatlantyckie w erze post-Trumpowskiej? Gdzie i na jakich warunkach powinna zostać wysłana Bundeswehra po porażce mocarstw zachodnich w Afganistanie? Są to podstawowe pytania, które powinny być omawiane również w kampanii wyborczej. Ale tak się nie dzieje" - pisze RND.

Polityka zagraniczna "stała się w tej kampanii wyborczej taktycznym pionkiem. Najwyższy czas, aby CDU/CSU, SPD i Zieloni przedyskutowali rolę NATO, a nie tylko deklarowali swoje poparcie dla niego (...) Najwyższy czas, aby Europa porzuciła ślimacze tempo w zakresie własnej polityki bezpieczeństwa i wreszcie przestawiła się na rok 2021. Powinno to być również przedmiotem dyskusji w niemieckiej kampanii wyborczej" - konkluduje RND.

Z Berlina Berenika Lemańczyk