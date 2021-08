Północny zachód USA szykuje się na kolejną falę upałów

Stany północnego zachodu USA - Portland, Oregon i Waszyngtona także północna część Kalifornii - szykują się na kolejną, trzecią już, falę morderczych upałów.Meteorolodzy ostrzegają, że wszelka aktywność na otwartej przestrzeni będzie grozić poważnymi konsekencjami zdrowotnymi.

Nad stanami północnego zachodu otworzył się, podobnie jak w lipcu, stabilny układ wyżowy, który przynosi rekordowo wysokie temperatury i sprzyja pożarom.

Upały mają nadejść już w czwartek i piątek. Spodziewane temperatury to ok. 45-49 st. C. Według prognoz nie należy liczyć się z ich szybkim ustąpieniem.

Gubernator Oregonu Kate Brown ogłosiła już stan wyjątkowy a władze największego miasta - Portland ponownie otworzyły tymczasowe klimatyzowane schronienia.