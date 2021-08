Polonia amerykańska uczciła święto Wojska Polskiego

W niedzielę w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Polonia amerykańska uczciła Święto Żołnierza. Uroczystości znaczyła m.in. koncelebrowana msza święta, defilada z udziałem weteranów z sztandarami, złożenie wieńców, a także okolicznościowe wystąpienia.

Jak mówił konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki tegoroczne wydarzenie było wyjątkowe z kilku powodów. Można było powrócić do tradycyjnych obchodów w pełnym wymiarze ograniczonym w minionym roku z powodu pandemii Covid-19. Obyło się w 100 rocznicę powstania Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej (SWAP), a także w czasie odchodzenia do wieczności mieszkających w Ameryce bohaterów, uczestników walk podczas II wojny Światowej.

"SWAP dba nie tylko o weteranów, którzy często potrzebują pomocy, ale też o pamięć ważnych wydarzeń w historii Polski i Stanów Zjednoczonych. Przypomina o bohaterskiej postawie Polaków w wielu bitwach o niepodległość Polski" - powiedział Kubicki PAP.

Konsul skoncentrował także uwagę na niedawnych odejściach do wieczności zasłużonych weteranów: Stefana Skielnika, Jana Kulskiego, a wcześniej w tym roku Mariana Dordorynka i Antoniego Chrościelewskiego.

"Mamy do czynienia z odchodzeniem pokolenia świadków przełomowych momentów historii. Dlatego spoczywa na nas obowiązek pamiętania o ich dokonaniach i krzewienia pamięci, której byli świadkami" - podkreślił konsul. Wezwał do obrony wartości o które walczyli i wciąż walczą nasi przodkowie: "Uświadamia nam to, że wolność nie jest dana na zawsze. Należy o nią cały czas walczyć. Podczas takich wydarzeń jak dzisiejsze w Amerykańskiej Częstochowie możemy razem przypomnieć sobie o tych wartościach i ludziach, którym zawdzięczamy wolność" - mówił Kubicki.

Wskazywał też na znaczenie Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, Korpusu Pomocniczego Pań, Sokolnictwa i innych organizacji, w tym kombatanckich, które przyczyniły się do niepodległości Polski.

Na uroczystość Święta Wojska Polskiego - Święta Żołnierza w Doylestown, w stanie Pensylwania przybyli też m.in. gen. bryg. Cezary Wiśniewski, attaché obrony, wojskowy, morski i lotniczy przy ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz płk Jarosław Oleśkiewicz, doradca wojskowy w stałym przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku, a także p. o. naczelnego komendanta SWAP Tadeusz Antoniak. Byli harcerze i przedstawiciele organizacji polonijnych. Pod tablicą z sercem Ignacego Jana Paderewskiego, na grobie prezesa Związku Sokolstwa Polskiego i pierwszego szefa SWAP, dr. Teofila Starzyńskiego , pod pomnikiem Matki Bożej Hetmańskiej oraz Husarza złożono wieńce.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski