Polonia na nowojorskiej Long Island czci rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

Historyczny rys o Konstytucji 3 Maja, patriotyczne wiersze i pieśni oraz wystawa plakatów znaczyły w poniedziałek uroczystość na nowojorskiej Long Island. List do zgromadzonej społeczności polsko-amerykańskiej przesłał minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Szef dyplomacji RP podkreślił w swym przesłaniu, że wsparcie i aktywna postawa polskich środowisk za granicą w realizacji polityki międzynarodowej oraz w dążeniu do budowania pozycji Polski są bezcenne. Nazwał Polonię i Polaków za granicą najważniejszym partnerem umożliwiającym kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i umacnianie jego wiarygodności w skali europejskiej i globalnej.

"Inspirację i siłę do przyszłych działań czerpiemy z przeszłości, z naszych korzeni, które nas trwale łączą. Zachęcam wszystkich państwa, moich Rodaków poza granicami kraju, do wspólnego świętowania oraz włączenia się w przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w mediach społecznościowych akcję pod nazwą Biało-Czerwona łączy (United under Polish Flag). Mam nadzieję że nakładka #Białoczerwonałączy i #UnitedunderPolishFlag - pokaże siłę Polonii i Polaków na świecie" - pisał Rau.

W uroczystości zorganizowanej przez Polski Dom Narodowy w Glen Cove oraz Polską Szkołę im. Ignacego Paderewskiego w Glen Head wzięli udział weterani z pocztami sztandarowymi, dzieci i młodzież, a także przedstawiciele organizacji polonijnych.

Wysłuchali m.in. wierszy patriotycznych recytowanych przez przedszkolaków i starsze dzieci, występu wokalnego uczennic szkoły oraz zespołu Nos Te Domine. Uczennice szkoły były też autorkami plakatów z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W swym wystąpieniu wiceprezes KPA na Long Island Marta Wesołowski wskazała , że Konstytucja przyniosła Polakom nadzieję i przekonanie o zdolności nie tylko do wielkich dokonań na polach bitew, ale też tworzenia prawa, które wyrastając z rodzimej tradycji inspiruje się myślą wspólną dla narodów dążących do wolności.

"O przyszłości (...) nie można myśleć spokojnie, gdy się zapomina o przeszłości. Bez niej nie można odnaleźć ani pogłębić swej tożsamości. Myśląc o przyszłości nie można odcinać tych korzeni, z których się wyrasta, bo one są kluczem do zrozumienia nas samych" - cytowała papieża Jana Pawła II.

Uroczystość przebiegała pod hasłem "Młode pokolenie powinno znać swoje korzenie".

"Przez czynny udział w takich uroczystościach młodzi ludzie mają okazję poznać bardziej naszą historię i ją przeżyć. Młodzi chłopcy - Adam Mrowca odczytał referat, a Nicholas Kaponyas miał koncert fortepianowy - poświęcili dzisiaj swój czas i zaprezentowali swoje talenty. Jeśli przychodzi małe dziecko przyprowadzone za rękę przez rodzica, to jest to ich własny wybór. Dają świadectwo jak ważne jest sięganie do korzeni" - powiedziała PAP Wesołowski, która jest także wiceprezesem organizacji Polonia of Long Island. Inc.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski