Polonia przed Pomnikiem Katyńskim w Jersey City uczciła pamięć ofiar sowieckiej zbrodni

Zgromadzona w niedzielę, w rocznicę zbrodni, przed Pomnikiem Katyńskim w Jersey City Polonia oddała hołd obywatelom II RP zamordowanym w lesie katyńskim przez NKWD . Podczas wystąpień wzywano do zachowania pamięci o zbrodni katyńskiej i jej ofiarach.

"Stoimy przy pomniku, który upamiętnia potworną zbrodnię na dwudziestu dwóch tysiącach polskich oficerów, wielkich patriotach. Przywiezieni do lasu katyńskiego zostali zamordowani strzałem w tył głowy i wrzuceni do zbiorowej mogiły. Niektórzy jeszcze żyli, ale razem ze wszystkimi zostali zalani wapnem, a potem przysypano ich ziemią i ukryto zbrodnię" - mówił w trakcie uroczystości przewodniczący Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych Janusz Sporek.

W swym wystąpieniu skierowanym także do młodzieży z polskich szkół dokształcających przypomniał, że potworna masakra była ukrywana przez rządy sowieckiej Rosji i socjalistycznej Polski. Jak dodał, zbrodniczą likwidację polskiej inteligencji, polskich oficerów zaplanowano jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Zrealizowano ją w osiem miesięcy po wybuchu wojny.

"Kiedy odkryto, że w lesie katyńskim pogrzebanych zostało tysięce ciał, komunistyczna Rosja natychmiast oskarżyła o tę zbrodnię hitlerowskie Niemcy. Przyznała się do niej ponad 30 lat temu. Naszym obowiązkiem jest ciągle przypominać o tej zbrodni i czcić pamięć zamordowanych. Po to są pomniki, po to są wszelkie symbole ludobójstwa na obywatelach Polski" - akcentował szef Komitetu.

Wyraził m.in. wdzięczność członkom Rady Miejskiej w Jersey City którzy wsparli wysiłki Polonii o zachowanie monumentu, który miał być przeniesiony z obecnego, prestiżowego miejsca przy Exchange Place. Nazwał nieżyjącego już twórcę pomnika prof. Andrzeja Pityńskiego, "najwybitniejszym, genialnym polskim artystą-rzeźbiarzem na emigracji". Scharakteryzował go jako wielkiego patriotę, którego rodzina ucierpiała z powodu sowieckiej nienawiści do Polaków.

Konsul RP w Nowym Jorku Małgorzata Rejek-Radoń odczytała list konsula generalnego Adriana Kubickiego. Dziękował Polonii, że także w czasie pandemii pamięta o ważnych dla Polaków wydarzeniach, w tym bolesnych momentach polskiej historii jak zbrodnia katyńska i katastrofa smoleńska.

Pośród ok. 200 zebranych, którzy uczcili minutą ciszy pamięć ofiar zbrodni i twórcy pomnika, znaleźli się m.in. także weterani, przedstawiciele duchowieństwa, organizacji polonijnych. Przybyła członkini Rady Miejskiej w Jersey City Mira Prinz-Arey, a także jej współpracownik Vernon Richardson. Uroczystości towarzyszył apel poległych, a także pieśni patriotyczne i religijne.

Pod monumentem złożono wieńce oraz wiązanki kwiatów.

Zbrodnia Katyńska - zbrodnia wojenna, popełniona przez NKWD przez rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku. Egzekucji ofiar, uznanych za "wrogów władzy sowieckiej", NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni krótkiej.Ofiary zbrodni są pochowane w Lesie Katyńskim, Charkowie, Bykowni pod Kijowem i w kilku miejscach na Białorusi.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski