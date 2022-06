Polonijna fundacja wspomagająca dzieci wpisana do Biznesowej Galerii Sław

Polonijna Fundacja Uśmiech Dziecka (Children's Smile Foundation) w Nowym Jorku otrzymała specjalne wyróżnienie przyznawane przez Maspeth Award Program w dzielnicy Queens. Została wpisana do Biznesowej Galerii Sław, a także uhonorowana nagrodą "Best of Maspeth".

"Każdego roku Maspeth Award Program wyłania firmy, które osiągnęły wyjątkowy sukces marketingowy w swojej lokalnej społeczności i kategorii biznesowej" - wyjaśniła kapituła nagród "Best of Maspeth" (Najlepsi w Maspeth). Children's Smile Foundation otrzymała go w kategorii "Pracownicy i usługi socjalne".

"Skupiamy się na firmach, które mimo trudnych ekonomicznie czasów wykazały się umiejętnością wykorzystania różnych metod marketingowych, aby rozwijać swój biznes. Wybrane firmy są przykładem tego, co jest najlepsze w małym biznesie" - oceniła kapituła.

Dyrektor wykonawczy fundacji Wojciech Maślanka powiedział PAP, że polsko-amerykańska instytucja charytatywna działa od 1999 roku."Fundusze pozyskujemy dzięki sponsorom, darczyńcom, uczestnikom naszych charytatywnych imprez oraz członkom fundacji. Naszą największą akcją jest organizowany wspólnie z Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową "Świąteczny Uśmiech Dziecka". Podczas ostatniej edycji zebraliśmy prawie 175 tys. dolarów, a w ciągu 8 lat ponad milion dolarów przekazanych m.in. hospicjom i Domom Dziecka w Polsce" - podkreślił Maślanka.

Jak dodał, w ramach akcji "Pomoc dla ukraińskich dzieci" ośrodkom, w których przebywają chore i osierocone dzieci z Ukrainy fundacja ofiarowała 25 tys. dolarów.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski