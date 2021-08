Połowa Amerykanów jest w pełni zaszczepiona przeciwko Covid-19

Połowa populacji Stanów Zjednoczonych jest obecnie w pełni zaszczepiona przeciwko Covid-19 - poinformował w piątek Cyrus Shahpar, urzędnik Białego Domu, odpowiedzialny za monitorowanie danych dotyczących koronawirusa.

"50 proc. Amerykanów jest teraz w pełni zaszczepionych. Kontynuujmy!" - napisał Shahpar na Twitterze. Liczba ta obejmuje ponad 165 mln ludzi, którzy otrzymali dwie dawki szczepionek Pfizera lub Moderny lub pojedynczą dawkę szczepionki Johnson & Johnson.

Agencja AFP przypomina, że tempo kampanii szczepień w USA w kwietniu gwałtownie spadło, a cel wyznaczony przez prezydenta Joe Bidena, który zakładał zaszczepienie co najmniej 70 proc. dorosłych przynajmniej jedną dawką, został ostatecznie osiągnięty dopiero na początku tego tygodnia, z prawie miesięcznym opóźnieniem.

W czwartek koordynator Białego Domu ds. pandemii Jeff Zients mówił, że od początku lipca liczba szczepień nieznacznie wzrasta. "Czwarty tydzień z rzędu każdego dnia zwiększamy liczbę nowo zaszczepionych Amerykanów. Amerykanie widzą konsekwencje bycia nieszczepionymi i niechronionymi" - podkreślał Zients.

USA stoją obecnie w obliczu gwałtownego wzrostu epidemii, spowodowanej wariantem Delta. Notuje się tam obecnie średnio ponad 90 tys. nowych przypadków Covid-19 każdego dnia, co stanowi wzrost o 50 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia i ponad 100 proc. w stosunku do okresu sprzed dwóch tygodni. Do 411 wzrosła też średnia dzienna liczba zgonów, a także hospitalizacji. Niemal wszystkie ciężkie przypadki dotyczą osób niezaszczepionych.