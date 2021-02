W tym miesiącu na Ukrainę ma dotrzeć pierwsza partia preparatu przeciw Covid-19. Po rozpoczęciu kampanii szczepień największym problemem może okazać się to, że połowa Ukraińców nie chce się zaszczepić - powiedziała PAP Inna Iwanenko, szefowa organizacji Pacjenci Ukrainy.

Pierwsza dostawa szczepionek, która trafi na Ukrainę w połowie miesiąca w ramach inicjatywy COVAX, obejmie 117 tys. dawek preparatu produkcji Pfizer/BioNTech. "To kropla w morzu. Oczywiście, dobrze, że one dotrą, ale to bardzo mała ilość, biorąc pod uwagę, że powinniśmy zaszczepić ponad 25 milionów Ukraińców" - stwierdziła rozmówczyni PAP.

Na początku - jak zapowiedziały władze - na Ukrainie będą zaszczepieni pracownicy medyczni i personel pomagający chorym na Covid-19, ludzie w ośrodkach opieki nad osobami starszymi, wojskowi, którzy są na linii frontu; łącznie - 367 tys. osób.

Szefowa organizacji oceniła, że perspektywy otrzymania szczepionki "dla wielu Ukraińców są mgliste", szczególnie jeśli chodzi o osoby, które nie znajdują się w priorytetowych grupach wyznaczonych przez ministerstwo ochrony zdrowia.

Zdaniem Iwanenko szczepionki mogły być dostarczone na Ukrainę szybciej. "Oceniam proces przygotowania do szczepień jako nieudany. Jest już luty, a w kraju nie ma żadnej szczepionki (...) Mamy niewystarczające zasoby, komunikacja z producentami prowadzona jest słabo" - stwierdziła. Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow zapewniał, że rozmowy w sprawie dostaw prowadzone są od maja. W ocenie szefowej organizacji "nie widać rezultatów takich negocjacji", "a Ukraina znalazła się wśród outsiderów".

Według informacji podanych przez władze oprócz szczepionek z inicjatywy COVAX w lutym na Ukrainę może też dotrzeć preparat CoronaVac zakupiony od chińskiej firmy Sinovac Biotech. Kijów zapowiada jednak, że nie będzie wykorzystywać preparatu, którego skuteczność jest niższa niż 70 proc.

Do końca 2022 roku, jak oświadczył premier Denys Szmyhal, zaszczepiona ma zostać co najmniej połowa populacji liczącej ok. 40 mln mieszkańców Ukrainy. Iwanenko uznała ten plan za "realny, ale mało ambitny". Szef rządu zapowiedział też, że w kraju trwać będą komercyjne szczepienia, a minister ochrony zdrowia stwierdził, że płatne szczepionki pojawią się latem.

"Opowiadam się za tym, by szczepionki były i by było ich dużo (...) Trzeba dawać szansę na zaszczepienie się wszystkim, nawet za pieniądze. Najważniejsze, by sposób, w jaki dany preparat znalazł się w kraju, był legalny" - oceniła Iwanenko.

Według niej największym problemem, jaki może wyniknąć, kiedy już proces szczepień na Ukrainie ruszy, to niechęć ludności do zaszczepienia się. "Już teraz widzimy, że są tacy ludzie - to tak naprawdę połowa mieszkańców Ukrainy" - zaznaczyła.

Z opublikowanych w styczniu rezultatów sondażu ośrodka Rating wynika, że ponad połowa Ukraińców nie jest gotowa, by zaszczepić się przeciwko Covid-19, nawet jeśli szczepionka byłaby darmowa. Jak podał ośrodek, przeciwników szczepień jest stosunkowo więcej wśród przedstawicieli średniej grupy wiekowej (30-49 lat), kobiet, mieszkańców małych miast i tych, którzy nie boją się zachorować.

"I to jest naprawdę problem, bo nikogo zmusić do zaszczepienia się nie można" - podkreśliła Iwanenko. Według niej władze powinny rozpocząć kampanię informacyjną na temat szczepień już latem minionego roku. Jak dodała, rząd zapowiada, że kampania ruszy, kiedy do kraju dotrze pierwszy preparat, a to - jej zdaniem - zdecydowanie za późno.

Pytana o to, z czego wynika taki stosunek Ukraińców do szczepionek, stwierdziła, że ma to związek m.in. z fake newsami. Według niej parę lat temu, na skutek szerokiej antyszczepionkowej kampanii, społeczeństwo negatywnie odnosiło się do szczepień, wielu rodziców odmawiało szczepienia swoich dzieci. Później, kiedy przez parę lat ministerstwo promowało temat szczepień, sytuacja znacznie się polepszyła, a wskaźniki zaszczepionych wzrosły.

"Teraz, kiedy widzimy wiele fake newsów w sprawie szczepionki, zniekształconych informacji, o chipach itd., i nie ma alternatywnego, oficjalnego przekazu ze strony państwa, powstaje pole dla manipulacji i antyszczepionkowych sił" - dodała.

Wśród innych problemów, jakie mogą wyniknąć podczas procesu szczepień, wymieniła trudności organizacyjne, np. związane z tym, że nie są przygotowywane dodatkowe stacje podawania preparatu. Premier ogłosił, że szczepienia będą odbywać się w 1500 gabinetach szczepień, preparaty będą też podawane przez 500 mobilnych zespołów.

Szefowa organizacji nie widzi natomiast zagrożeń korupcyjnych, jeśli chodzi o zakupy szczepionek na poziomie państwowym, gdyż, jak zaznaczyła, zajmuje się tym zaufana międzynarodowa firma.

"Myślę, że pojawi się jeszcze wiele spraw, kiedy proces ruszy i szczepionka dotrze do kraju. Zobaczymy, czy wystarczające są możliwości transportowe, czy wystarcza sprzętu do przewożenia (preparatu) w odpowiedniej temperaturze, czy regiony wiedzą, co mają robić, jak zorganizować proces na miejscu" - podsumowuje Iwanenko.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska