Polscy eksporterzy potrzebują wsparcia szytego na miarę

Sektor bankowy ma pełną paletę produktów, które pozwalają nie tylko finansować zagraniczną ekspansję polskich firm, ale także ją zabezpieczyć, zaczynając od najprostszych transakcji eksportu czy importu, a kończąc na bezpośrednich inwestycjach na obcych rynkach. Polscy eksporterzy muszą się jednak obecnie mierzyć z wieloma wyzwaniami, takimi jak skutki pandemii czy wojny, co sprawia, że potrzebują coraz bardziej skomplikowanych i zaawansowanych sposobów finansowania swojej działalności, najlepiej szytych na miarę.

Poza tym obecność banków w skomplikowanych transakcjach zagranicznych zawsze dyscyplinuje kontrahentów, zarówno tego polskiego, jak i zagranicznego. Tym samym rośnie prawdopodobieństwo sukcesu oraz właściwego rozliczenia kontraktu.- Sektor bankowy ma pełną paletę produktów, które pozwalają różnego rodzaju transakcje zarówno zabezpieczyć, jak i sfinansować. Zaczynając od najprostszych transakcji, które polegają na eksporcie czy imporcie dóbr konsumpcyjnych, poprzez bardziej skomplikowany z punktu widzenia inżynierii finansowej eksport czy import dóbr inwestycyjnych, a kończąc na wspomnianej ekspansji polskich firm w postaci inwestowania na zagranicznych rynkach we własne aktywa.Mamy doświadczenie w najróżniejszych tego typu transakcjach. Co więcej, nawet jeżeli nie mamy gotowego do danej transakcji produktu finansowego, to jesteśmy w stanie połączyć różne produkty, tak żeby spełnić oczekiwania kontrahentów z punktu widzenia finansowania, zabezpieczenia kontraktu, wprowadzenia wystarczającego komfortu dla firmy, aby mogła ona w danym kierunku się rozwijać.- Tak. Możemy śmiało tak powiedzieć, że w tych bardziej skomplikowanych kontraktach mamy szycie na miarę.: - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom eksporterów, wprowadzamy rozwiązania hybrydowe, obejmujące różnego rodzaju instrumenty, które łączymy ze sobą w różnych konfiguracjach. Czasami nawet wyprzedzamy w ten sposób oczekiwania eksporterów, uświadamiając im potrzebę, a wraz z nią oferując takie rozwiązania, o których klient jeszcze nie wie, że są możliwe.To również po części jest odpowiedź na pytanie o to, czy banki nadążają za tym, co dzieje się na rynku. Owszem, dynamika wydarzeń jest duża, ale jesteśmy w stanie za tym produktowo nadążyć, dzięki całej gamie instrumentów w naszym portfolio.Czytaj także: Szykuje się nowa polska ofensywa. Na celowniku Bliski Wschód i Afryka Co więcej, korzystamy w naszych transakcjach - zarówno cross-border, jak i krajowych, ale związanych z ekspansją zagraniczną - z instrumentów, które są dla nas samych zabezpieczeniem. Mam na myśli instrumenty, które pozwalają nam wytransferować ryzyko do instytucji poza bankiem. Jest to najczęściej KUKE, które jako instytucja wsparcia eksportu jest przeznaczona do zabezpieczenia tego typu transakcji.W tym miejscu warto wspomnieć o wprowadzonym w zeszłym roku przez KUKE nowym systemie wsparcia eksportu, który wypełnił lukę na rynku. Pojawiły się nowe instrumenty ubezpieczeniowe, które pomagają finansować rozwój eksporterów w kraju, nie tylko same cross-borderowe transakcje.- Paradoksalnie, ta dynamika zmian, z jaką musimy się mierzyć, może wpływać na większy popyt na finansowanie ze strony sektora bankowego. Mam na myśli na przykład finansowanie zorganizowane w taki sposób, który nie obciąża bilansu polskiej firmy.Chodzi o to, żeby bank wspiął się na wyższy poziom kreatywności i sfinansował transakcję tak, aby minimalizować ryzyka dla przedsiębiorcy. Temu służą określone instrumenty, które mamy w całym systemie wsparcia eksportu, to znaczy produkty gwarancyjne oraz ubezpieczeniowe.- Ta wiedza jest coraz większa, na pewno jednakże wciąż niewystarczająca. Przychodzą do nas nowe firmy, które mają świadomość istnienia określonych instrumentów, zadają właściwe pytania, dotyczące dostępnych sposobów finansowania kontraktów.Ciągle jednak jest też cała rzesza firm - i wiemy to z własnego doświadczenia - które nie mają pojęcia, że polski bank może zaoferować tego typu wsparcie. Uświadamiamy ich, rozmawiamy o dostępnych instrumentach, informujemy, z czego mogą korzystać.- W naszej działalności bankowej chcielibyśmy także wspierać klientów, którzy z różnych powodów - często ze względu na specyfikę danego rynku, czy też wymogi importera - eksportują towary pod obcą marką. Działają poza granicami poprzez spółki zależne, a świadczone wówczas usługi czy eksportowane dobra - choć de facto polskie i dobrej jakości - mają już zagraniczny brand. Dlatego też chcielibyśmy podążać za okolicznościami, w których zmuszeni są nierzadko funkcjonować rodzimi eksporterzy i naszą ofertę, w tym gwarancje kontraktowe, finansowanie obrotowe czy prefinansowanie kontraktów, kierować również do spółek-córek naszych polskich eksporterów, którzy czasami bywają zmuszeni do stosowania tego typu rozwiązań.Naszym celem jest jak najszersze wsparcie polskich eksporterów we wszystkich obszarach ich działalności.- W pierwszej kolejności zapraszamy do kontaktu z naszym bankiem i podzielenia się z nami swoim pomysłem na ekspansję zagraniczną, bo tylko wtedy odpowiednio wcześniej będziemy w stanie zaproponować eksporterowi albo potencjalnemu eksporterowi optymalne rozwiązanie. Przy tym, nie jest to wyłącznie kwestia pomysłu. Musimy także zrozumieć otoczenie biznesowe, polityczne, gospodarcze, w jakim dany projekt będzie funkcjonował, bo w każdym kraju wygląda to zupełnie inaczej. To jest właśnie ten pierwszy krok.Później jest nasza praca, jako banku. Próbujemy zrozumieć model biznesowy klienta, analizujemy kontrakt, który ta firma chce zawrzeć, określamy cele, jakie będą możliwe do osiągnięcia poprzez nasze finansowanie. Cała ta inżynieria finansowa i określanie struktury finansowania znajdują się po naszej stronie. Klient nie musi się na tym znać. To, co dla klienta jest z pewnością istotne, to korzyści, jakie odniesie dzięki naszemu finansowaniu. A jest to najczęściej podniesienie atrakcyjności oferty poprzez zapewnienie kontrahentowi zagranicznemu finansowania transakcji, ale także ograniczenie ryzyka nieotrzymania płatności od importera. Dodatkowo, w naszych transakcjach w większości przypadków to eksporter, wykonawszy kontrakt, decyduje o tym, kiedy wystąpić z wnioskiem o płatność, a środki z takiej wypłaty nie przekraczają granic Polski, trafiając bezpośrednio na rachunek eksportera w kraju.- Przy tym bardzo ważne jest, aby przedsiębiorca trafił do nas w fazie pomysłu, a nie z już podpisanym kontraktem eksportowym. Kontrakt często jest w taki sposób zapisany, że wyklucza udział bankowego finansowania w nim. Dlatego to jest tak ważne, by firma, która rozważa rozpoczęcie eksportu, trafiła do nas na etapie projektowania transakcji czy uzgodnień kontraktowych. Tylko wtedy jesteśmy w stanie podpowiedzieć odpowiednie rozwiązania. Oczywiście na dalszych etapach również jesteśmy w stanie pomóc, lecz może to być już o wiele trudniejsze.- Upraszczając, w dużym stopniu największe znaczenie ma podział na dobra konsumpcyjne i inwestycyjne łącznie z usługami. Ten podział będzie decydujący w doborze odpowiednich instrumentów. Inaczej będziemy finansować dobra konsumpcyjne, inaczej inwestycyjne. Różnica wynika z faktu, że dobra inwestycyjne charakteryzują się długookresową stopą zwrotu i wymagają długookresowego finansowania, w przeciwieństwie do dóbr konsumpcyjnych.W dalszej kolejności patrzymy na to, z jakim dobrem mamy do czynienia. Warto podkreślić, że jeśli eksporter ma jednorodną produkcję i eksportuje dobra do różnych krajów, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem model finansowania, który ułożymy dla tego konkretnego przedsiębiorstwa, będzie skuteczny na każdym z tych rynków.- Zawsze staramy się stosować zasadę "less is more". Dla prostych transakcji stosujemy proste rozwiązania, które pozwalają w szczególności ograniczyć różnego rodzaju koszty okołotransakcyjne, to jest w zależności od stopnia skomplikowania i złożoności transakcji: koszty różnego rodzaju doradztwa prawnego, rynkowego czy technicznego. Taką samą zasadą kierujemy się przy bardziej skomplikowanych projektach - nie chcemy obciążać klienta zbędnymi kosztami.Piszemy o sektorach, regulacjach, zachętach inwestycyjnych. A także o realiach biznesu, ponieważ oficjalne reguły gry nie zawsze obowiązują w praktyce. Nie zastąpimy wyjazdów na targi, spotkań biznesowych i pośredników w kontaktach. 