Polscy eksporterzy umacniają pozycję w USA, Kanadzie czy Japonii

Tempo wzrostu polskich obrotów towarowych znowu pozytywnie zaskoczyło - wskazała w komentarzu do danych GUS szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz. Oceniła, że dobry wynik naszego eksportu to m.in. efekt osłabienia popytu poza strefą euro oraz popytu wewnętrznego w Eurolandzie.

Obroty towarowe handlu zagranicznego od stycznia do kwietnia 2019 r. wyniosły w cenach bieżących 325,0 mld zł w eksporcie (wzrost o 7,4% r/r) oraz 325,7 mld zł w imporcie (wzrost o 5,6% r/r).



- Tempo wzrostu polskich obrotów towarowych znowu pozytywnie zaskoczyło - podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jak wskazała, w okresie styczeń-kwiecień br., w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r., polski eksport towarów zwiększył się o 4,7 proc. (tj. o blisko 3,4 mld euro), do 75,6 mld euro, a import o 2,9 proc. (tj. o 2,1 mld euro), osiągając 75,8 mld euro.Szefowa MPiT zaznaczyła, że notowane w pierwszych czterech miesiącach br. szybsze tempo wzrostu eksportu towarów niż ich importu, pozwoliło na ok. 8,5-krotną redukcje deficytu obrotów towarowych, do ok. 167 mln euro.- Tak dobry wynik naszego eksportu udało się osiągnąć pomimo spowolnienia w europejskim przemyśle. Jest to również pokłosie osłabienia popytu poza strefą euro (w tym m.in. w Chinach), a także popytu wewnętrznego w samym Eurolandzie - oceniła Emilewicz.Szefowa MPiT zwróciła uwagę, że wśród kierunków, które napędzają nasz eksport znajdują się rynki, które obecnie stanowią raczej słabsze ogniwa UE, tj. Francja (wzrost o 6,2 proc.), Wielka Brytania (wzrost o 5,6 proc.), jak również rynki z Europy Środkowo-Wschodniej, np. Węgry (wzrost o 11,5 proc.) i Słowacja (10,4 proc.).- Równolegle polscy eksporterzy umacniają swoją pozycję na odległych geograficznie wysokorozwiniętych rynkach, takich jak USA, Kanada czy Japonia, na których widać ostatnio dynamiczne wzrosty sprzedaży (odpowiednio o ok. 14,5 proc., 22 proc. i 32 proc. w okresie styczeń-kwiecień 2019 r.). Można to - przynajmniej do pewnego stopnia - tłumaczyć coraz większą konkurencyjnością jakościowo-cenową naszych przedsiębiorstw, a w odniesieniu do Wielkiej Brytanii dodatkowo przygotowywaniem się na ewentualny brexit - podsumowała Emilewicz.