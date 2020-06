Polska, 5G i Nowy Jedwabny Szlak

Rywalizacja USA i Chin o wpływy w krajach Trójmorza, w tym w Polsce, to temat najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najważniejszym obszarem zmagań jest technologia 5G. Wybór jej dostawcy może na lata ustalić porządek świata.

Zdaniem PIE Polska aktywnie przygotowuje się do roli jednego z liderów, zarówno Trójmorza, jak i europejskiego odcinka Nowego Jedwabnego Szlaku. Polskie elity postrzegają tę rywalizację jako konkurencję między dwoma potęgami: sprzymierzeńcem i gwarantem bezpieczeństwa oraz silnym, przyjaznym partnerem biznesowym. Utrzymywanie dobrych warunków w obu przypadkach wymaga proporcjonalnego podziału zaufania. Położona na skraju UE Polska pozostaje przywiązana do wartości zachodnich, szukając szans na Wschodzie, i uznając, że świat staje się coraz bardziej wielostronny.Ian Brzeziński, analityk Atlantic Council, w debacie, która uświetniła premierę raportu, przypomniał, że Stany Zjednoczone obiecały Trójmorzu 1 mld dolarów na inwestycje energetyczne, a Fundusz Trójmorza ma już na koncie 700 mln euro.Czytaj więcej: USA przekażą do 1 mld USD krajom Trójmorza na inwestycje energetyczne - Mam nadzieję Europa Zachodnia dołoży się do niego, bo ta inicjatywa jest dla niej bezwzględnie cenna. Wzmocnienie infrastruktury w Europie Centralnej będzie korzystne dla całej Unii, przyniesie efekt w postaci silniejszego związania jej wschodniej i zachodniej części - powiedział Brzeziński.Odnosząc się do 5G zauważył, że nowa technologia przyniesie naprawdę poważną zmianę w naszym życiu. Trójmorze może być motorem budowy nowej infrastruktury, ale jej bezpieczeństwo to sprawa nie tylko Polski czy Estonii, tylko całego regionu, a przez to kontynentu.Autorzy raportu wskazują genezę mocarstwowości USA i Chin. Siła pierwszego z państw bierze się z promowania liberalnego porządku światowego w celu rozszerzenia globalnych stref wolności gospodarczej i indywidualnej (Bretton Woods System). Potęga Chin pochodzi ze stabilnego, przewidywalnego, ale niekoniecznie liberalnego mechanizmu społeczno-gospodarczego. Pierwsza jest zakorzeniona w kapitalizmie i demokracji, druga pokazuje, że kapitalistyczne reguły można dobrze dopasować autorytarnego systemu politycznego.Czytaj także: Chiny, USA i UE odpowiadają za niemal połowę światowego PKB