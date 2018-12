Polska Agencja Inwestycji i Handlu podsumowała rok

Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsłużyła do połowy grudnia 2018 r. 60 projektów inwestycyjnych, głównie w branży elektromobilności i nowoczesnych usług dla biznesu- powiedział prezes Agencji Tomasz Pisula.

- Polska jest krajem wybieranym głównie przez inwestorów amerykańskich, w drugiej kolejności niemieckich, następnie inwestorów z państw azjatyckich: Japonii i Korei - zaznaczył szef PAIH, odnosząc się do inwestycji obsługiwanych przez Agencję od ponad dwudziestu lat.Zaznaczył, że nie ma jeszcze ostatecznych danych dot. liczby projektów inwestycyjnych obsłużonych przez Agencję w całym 2018 r., ale wiele wskazuje na to, że ubiegłoroczny rekord zostanie pobity.- Wartość projektów wynosi mniej więcej tyle samo co w roku 2017 r, który był dla nas rokiem rekordowym. Ale czekamy jeszcze na podliczenie drugiej połowy grudnia. Zapowiada się, że pobijemy ten rekord - ocenił Pisula. Rok temu (2017 r.) Agencja pomyślnie zakończyła prace nad projektami inwestycyjnymi wartymi łącznie aż 2 mld euro.Pisula wskazał, że do połowy grudnia 2018 r., Agencja obsłużyła 60 projektów inwestycyjnych o wartości 1,8 mld euro.Odnosząc się do profilu inwestycji w 2018 r. prezes Agencji podkreślił, że dotyczą projektów bardziej zaawansowanych technologicznie niż w poprzednich latach. Druga grupa projektów dotyczy elektromobilności.- W tym obszarze ważnym inwestorem jest LG Chem.Przeczytaj także: Tomasz Pisula, prezes PAIH: przyszłoroczny budżet wyniesie do 170 mln zł

Jak podkreślił Pisula, za tym inwestorem "ruszyły do Polski" kolejne koncerny związane z elektromobilnością. Szef PAIH dodał, że pod względem nakładów inwestycyjnych, projekty związane z produkcją elektrycznych pojazdów stanowią aż ¼ wartości portfela inwestycji obsłużonych w mijającym roku, a jednym z najbardziej kapitałochłonnych zrealizowała belgijska firma Umicore.W największą liczbę projektów, nad którymi Agencja zakończyła już prace (20) zaangażowane są firmy z USA, ich nakłady wynoszą łącznie 500 mln euro. Z danych PAIH wynika, że amerykańscy przedsiębiorcy zadeklarowali też największe zatrudnienie. Jednym z najważniejszych amerykańskich projektów 2018 roku jest inwestycji Johnson & Johnson, które w wakacje w Warszawie otworzyło globalne centrum doskonalenia produktu.Pytany o to, jakich dużych inwestycji zagranicznych możemy się spodziewać w 2019 r., Pisula odpowiedział:- W zasadzie firmy związane z sektorem automotive, które obsługiwaliśmy w przeszłości są z nami w ciągłym kontakcie i rozważają rozmaite sposoby rozszerzenia swojej dotychczasowej działalności. Jesteśmy bardzo atrakcyjnym miejscem do prowadzenia inwestycji, dzięki temu, że w Polsce nastąpiła kumulacja kompetencji związanych z przemysłem samochodowym oraz elektromobilnością.Dodał, że o inwestycjach w obszarze elektromobilności Agencja rozmawia z firmami z Azji, Stanów Zjednoczonych, czy Niemiec.Wśród największych przedsięwzięć inwestycyjnych 2018 r., które zostały zrealizowane przy wsparciu PAIH Pisula wskazał na projekt EME Areo, zrealizowany przez firmy Lufthansa Technik i MTU Aero Engines na Podkarpaciu.