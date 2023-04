- Polska będzie hubem odbudowy Ukrainy, zarówno logistycznym, jak i budowlanym, finansowym. Dlatego zajmujemy się przygotowaniem polskich firm do udziału w przyszłej odbudowie Ukrainy - stwierdziła Tetiana Chuzha z Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie.

- Polska będzie hubem odbudowy Ukrainy, zarówno logistycznym, jak i budowlanym, finansowym. Dlatego jako Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu pełnimy misję w Kijowie – zajmujemy się przygotowaniem polskich firm do udziału w przyszłej odbudowie Ukrainy - mówiła Tetiana Chuzha, business development manager Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji i Handlu w Kijowie.

Biuro PAIH monitoruje przetargi międzynarodowe w sprawie odbudowy Ukrainy

Według niej ta pomoc już jest udzielana, bo jest przygotowanych wiele przetargów dedykowanych odbudowie Ukrainie.

- Zbieramy te informacje i przekazujemy je przedsiębiorcom. Już na naszym forum branżowym, w sierpniu ub. roku, mieliśmy panel dedykowany przetargom międzynarodowym - wskazała.

Biuro zagraniczne PAIH zorganizowało też - w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii - dedykowane szkolenie na temat odbudowy Ukrainy i przetargów międzynarodowych organizowanych w tym celu z udziałem narodowych organizacji zamówień publicznych, ponieważ to oni potrafią najlepiej przekazać informację, jak uczestniczyć w tych przetargach.

Tetiana Chuzha podkreśliła, że na takie spotkania zapraszani są przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Banku Światowego (BŚ), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), którzy bezpośrednio i oni bezpośrednio informują przedsiębiorców o swoich planach i bieżących projektach.

Informacje na powyższy temat można znaleźć na stronach MRiT oraz PAiH.

- Zachęcamy przedsiębiorców do korzystania z linków prowadzonych przez MRiT, na których są dostępne wszystkie przetargi dedykowane odbudowie Ukrainy – zarówno te międzynarodowe, jak i ukraińskie. Zapraszamy też do naszej podstrony - odbudowaukrainy.paih.gov.pl, gdzie wszystkie informacje na ten temat są zbierane powiedziała.

Informacje o przetargach są też udostępniane w trakcie konsultacji branżowych. Takie konsultacje odbyły się już dla branży energetycznej, farmaceutycznej, medycznej.

- Planujemy też to robić w najbliższej przyszłości - zapowiedziała.

Ważny temat na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Kwestia przygotowania polskiego biznesu do przetargów związanych z odbudową Ukrainy była jednym z tematów debaty "Przetargi międzynarodowe", który odbył się podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W dyskusji o przetargach instytucji międzynarodowych, warunkach uczestnictwa w nich oraz związanej z nimi szansie na uzyskanie dostępu do nowych rynków zbytu uczestniczyli obok przedstawicielki PAIH Kathrin Hornbanger, counsel Baker McKenzie w Austrii, Cristina Ritter, head of anti-corruption and governance UN Global Compact, Aleksander Siemaszko, zastępca dyrektora Departamentu handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland. Dyskusję moderował Jakub Lachert, dziennikarz WNP.pl.