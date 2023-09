Polska blokada na zboże z Ukrainy. USA reaguje: To byłaby hipokryzja

Blokada importu ukraińskiego zboża na wewnętrzne rynki przez Polskę i inne kraje jest ich suwerenną decyzją. Hipokryzją byłoby, gdybyśmy wymuszali na nich zmianę - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Jesteśmy świadomi obaw naszych europejskich partnerów na temat importu ukraińskiego zboża. To są suwerenne decyzje. Cała walka na Ukrainie dotyczy idei suwerenności, która jest zapisana w Karcie Narodów Zjednoczonych - powiedział John Kirby.

Byłoby hipokryzją, gdyby Stany Zjednoczone wymuszały zmianę suwerennych decyzji, jakie te kraje podejmują. Te kraje robią to, co uważają, że jest w interesie ich ludności - ocenił.

Ukraińskie zboże może jednak wnieść wiele w łagodzenie głodu i cierpienia w najbardziej narażonych państwach, dlatego USA zależy na powrocie do Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej i eksportu ukraińskiej żywności przez Morze Czarne - dodał.

Byłoby hipokryzją, gdyby USA wymuszały zmianę suwerennych decyzji

"Jesteśmy świadomi obaw naszych europejskich partnerów na temat importu ukraińskiego zboża. To są suwerenne decyzje. Cała walka na Ukrainie - i prezydent Biden będzie o tym mówił w ONZ - dotyczy idei suwerenności, która jest zapisana w Karcie Narodów Zjednoczonych. Więc byłoby hipokryzją, gdyby Stany Zjednoczone wymuszały zmianę suwerennych decyzji, jakie te kraje podejmują" - powiedział Kirby podczas briefingu prasowego w Nowym Jorku.

"Te kraje robią to, co uważają, że jest w interesie ich ludności" - dodał.

USA zależy na powrocie do eksportu zboża przez Morze Czarne

Przedstawiciel Białego Domu zaznaczył jednak, że USA uważają, że ukraińskie zboże może wnieść wiele w łagodzenie głodu i cierpienia w najbardziej narażonych państwach, dlatego Waszyngtonowi zależy na powrocie do Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej i eksportu ukraińskiej żywności przez Morze Czarne.

Kirby zapowiedział, że podczas wtorkowego wystąpienia podczas debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Biden wezwie do reformy Rady Bezpieczeństwa i dodania do Rady nowych stałych członków, by najważniejsze ciało ONZ odzwierciedlało perspektywę państw Globalnego Południa. Pytany, czy w świetle deptania przez Rosję podstawowych zasad ONZ, USA są gotowe poprzeć reformę Rady ograniczającą prawo weta stałych członków, Kirby odparł, że priorytetem prezydenta jest "uczynienie Rady większą i bardziej inkluzywną".

Rosja ułatwiłaby wszystkim życie, gdyby przestała łamać Kartę Narodów Zjednoczonych

"Co do Rosji, to mogłaby ona ułatwić wszystkim życie, jeśli po prostu wycofałaby swoje wojska z Ukrainy i przestała łamać Kartę Narodów Zjednoczonych, której zobowiązała się przestrzegać, czy wypełniała postanowienia rezolucji, za którymi głosowała, jak w przypadku zakazu transferu broni z i do Korei Północnej" - dodał.

Oficjel odniósł się też do weekendowego spotkania na Malcie doradcy Bidena Jake'a Sullivana z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi, który w poniedziałek rozpoczął wizytę w Moskwie. W odpowiedzi, czy Chiny zamierzają zwiększyć swoje wsparcie dla rosyjskiej agresji, Kirby odparł, że nie ma sygnałów, by ChRL miała wysłać Rosji broń.

"Wciąż uważamy też, że nie byłoby to też w interesie ChRL, ale będziemy to nadal obserwować" - zapewnił Kirby.