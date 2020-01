Polska chce, by środki z UE na cyfryzację były w kopertach narodowych

Polska zabiega o to, żeby środki unijne z nowej perspektywy finansowej na projekty w obszarze cyfryzacji były podzielone na konkretne państwa członkowskie. W piątek m.in. o tej sprawie rozmawiał w Brukseli minister cyfryzacji Marek Zagórski.

"Oprócz odpowiedniej alokacji środków dla Polski chcemy, żeby te fundusze, które będą przeznaczone na cyfryzację z poziomu europejskiego (...) były w czymś na kształt kopert krajowych" - powiedział dziennikarzom w Brukseli Zagórski.

Minister spotkał się m.in. z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, która odpowiada za sprawy cyfrowe. Pieniądze na cele dotyczące cyfryzacji znajdują się m.in. w programie Horyzont czy Łącząc Europę. W ich ramach nie ma jednak podziału na kraje członkowskie, które muszą konkurować projektami o fundusze. Rozmowy na temat zmiany tego stanu rzeczy nie są proste - przyznaje minister.

Warszawa zabiega też o większe stosowanie kryteriów lokalnych przy rozdzielaniu grantów. "Gdyby wśród wskaźników do osiągnięcia był np. taki jak tworzenie nowych miejsc pracy, to on ma inne znaczenie w Hiszpanii, gdzie jest bardzo duże bezrobocie, a zupełnie inne w Polsce. W związku z tym dobrze jest dopasować te kryteria do specyfiki poszczególnych państw" - tłumaczył Zagórski. "Zależy nam na tym, byśmy mogli w jak najbardziej efektywny sposób korzystać z tych środków jako Polska" - dodał.

Innym z tematów rozmowy z Vestager była kwestia sieci 5G. KE w tym tygodniu wydała wytyczne wskazując, że państwa UE mogą ograniczyć dostęp albo całkowicie wykluczyć dostawców technologii telekomunikacyjnych z działania w ramach sieci 5G, jeśli uznają, że stwarzają oni "wysokie ryzyko" dla cyberbezpieczeństwa.

Polska przyjęła te rekomendacje z zadowoleniem. "W tym zestawie narzędzi są też nasze propozycje. Żadna z naszych propozycji nie została z tego zakresu, które KE zaprezentowała, wyeliminowana" - powiedział minister.

Jak zaznaczył, jego resort przygotował projekt ustawy, który da możliwość tworzenia listy rozwiązań i podmiotów dostawców technologii 5G niespełniających standardów bezpieczeństwa.

Pytany, czy na takiej liście może się znaleźć chiński Huawei, Zagórski odparł: "Na takiej liście może się znaleźć każdy podmiot, który nie będzie gwarantował bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnej".

Huawei, największy na świecie producent sprzętu telekomunikacyjnego, jest oskarżany przez Stany Zjednoczone o produkowanie sprzętu, który może być wykorzystywany do szpiegowania na rzecz Pekinu. Amerykanie w liczyli, że UE wprowadzi obostrzenia dla tego koncernu. Chiński gigant odpiera zarzuty i przekonuje, że USA chcą zakazać jego produktów, gdyż żadna amerykańska firma nie może zaoferować takiego samego zakresu technologii 5G w konkurencyjnej cenie.

Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton podkreślił w środę, że dostawcy technologii 5G spoza UE są mile widziani w Europie, o ile przestrzegają zasad. Huawei z zadowoleniem przyjął wytyczne KE, która - jak napisał - pozwala koncernowi nadal uczestniczyć we wprowadzaniu 5G w Europie.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka