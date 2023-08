Polska chce odbudowywać Ukrainę. Wprowadza wyjątkowe zabezpieczenie

Polskie podmioty będą chronione przez ubezpieczenie inwestycji zagranicznych również w Ukrainie. To bezprecedensowe rozwiązanie w skali Europy. Ma wspomóc nasz biznes w kraju podwyższonego ryzyka.

Koszty odbudowy Ukrainy są szacowane na ponad 450 mld dolarów.

Żaden dział compliance wśród wielkich międzynarodowych przedsiębiorstw nie pozwoli podjąć aktywności firmom w Ukrainie - ze względu na niebezpieczeństwo wprost fizyczne (działania wojenne). Inne istotne ograniczenie: brak transparentności prowadzenia działalności gospodarczej, z czym wiąże się inwestowanie na Ukrainie - zaznaczyła Jadwiga Emilewicz, pełnomocniczka rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

Polska - w celu ułatwienia działalności naszych firm u sąsiadów - rozszerza o ten kraj ubezpieczenia inwestycji zagranicznych.

Projekt odbudowy Ukrainy pozostaje zadaniem, które nie ma precedensu w Europie od zakończenia II wojny światowej.

- Koszty odbudowy Ukrainy są szacowane na ponad 450 mld dolarów. Na te koszty składa się m. in. 80 mln metrów kwadratowych powierzchni mieszkaniowej - zauważył Anatolij Kinach, prezes Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców Ukrainy, były premier tego kraju podczas konferencji współorganizowanej z Pracodawcami RP.

- Dla porównania: w 2011 roku Ukraina oddała do użytku 11 mln metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Oznacza to, że odbudowa kraju tylko w jednym sektorze zajęłaby ok. siedmiu do ośmiu lat - analizował Kinach.

Polska ma dobre podstawy w procesie odbudowy Ukrainy

- Do końca 2021 roku nasza współpraca gospodarcza (między Polską a Ukrainą - przyp. red.) rozwijała się bardzo intensywnie. Jeszcze jesienią 2020 roku nasi prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski mówili na forum w Odessie, że marzeniem będzie przekroczenie 10 miliardów dolarów w naszych obrotach. Rok 2021 zamknęliśmy wielkością 12,5 miliarda dolarów i - mimo wojny - dzięki ogromnemu wysiłkowi ukraińskich i polskich partnerów, przedsiębiorstw nasze obroty wzrastają. Rok 2022 zamknęliśmy obrotami na poziomie 15 mld dolarów - podkreślał Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG).

Jak jednak zauważył szef PUIG, ów przyrost wymiany dotyczy głównie eksportu towarów z Polski do Ukrainy - zwłaszcza towarów szczególnie potrzebnych w wojennym kraju, jak np. osprzęt do niszczonej przez Rosjan infrastruktury energetycznej. Nasz kraj zaczął również uczestniczyć w procesie odbudowy Ukrainy w inny sposób - wysyłając do tego kraju m. in. materiały budowlane - przypomniał Piechota.

Ten proces współpracy gospodarczej ze stroną ukraińską ułatwia duża odporność ukraińskiego biznesu. Jak podkreślała Anna Derewjanko, dyrektorka wykonawcza Europejskiego Stowarzyszenia Biznesowego, 61 proc. ukraińskich firm działa w pełni, wypłaca pensje pracownikom. Podobnie polskie firmy ulokowane w Ukrainie, których liczba wynosi 660, nie wstrzymały działalności w kraju ogarniętym wojną.

Szerszy strumień inwestycji będzie wymagał od Ukrainy pełnej transparentności i dostosowania swoich norm do europejskich standardów

