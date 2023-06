Polska eksportową rekordzistką. Jednak ten sukces ma też ciemne strony

11-krotny wzrost polskiego eksportu i 3-krotne zwiększenie udziału Polski w światowym handlu to bilans ostatnich trzech dekad polskiej gospodarki. By ten sukces trwał, potrzeba jednak nowych narzędzi i intensyfikacji działań.

Na początku roku bank Pekao i Krajowa Izba Gospodarcza podpisały porozumienie, którego celem jest wspólne wspieranie międzynarodowej ekspansji gospodarczej polskich przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego eksportu.

Silna gospodarka nie poradzi sobie długo bez silnych przedsiębiorców. Po lockdownie, pandemii, teraz w trakcie wojny, musimy uzbroić polskie firmy w nowe możliwości ekspansji polskiego kapitału - mówi Piotr Stolarczyk, dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Banku Pekao

Nasz eksport jest bardzo zdywersyfikowany w zakresie tego, co wysyłamy. Mamy towary o bardzo wysokiej jakości, bez tego nie zaistnieje się w światowym handlu. A w ostatnim czasie zostaliśmy docenieni za elastyczność w dostawach i bardzo krótki czas realizacji zamówień - podkreśla Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Te jasne strony polskiego eksportu to tylko połowa obrazu. Są też wyzwania, takie jak wciąż duża zmienność otoczenia prawnego czy brak odpowiedniego wsparcia dla przedsiębiorców.

Na początku roku Pekao i KIG połączyły siły, by razem wspierać ekspansję zagraniczną polskich firm. Zanim jednak odniesiemy się do tego, co tu i teraz, spróbujmy nakreślić tło, które pomoże odpowiedzieć na kilka ważnych pytań o stan polskiego eksportu i stan polskich eksporterów. Mamy początek 2020 roku. Informacje o pandemii dopiero nieśmiało przebijają się do mediów…

Piotr Stolarczyk, dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Banku Pekao: - …nikt nie był w stanie przewidzieć skali tego, co nastąpiło w kolejnych miesiącach i latach.

No właśnie, z jaką rzeczywistością mierzyli się wtedy polscy eksporterzy w horyzoncie długookresowej i tuż przed pandemią? Jakie wyzwania stały przed eksporterami?

Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą w Krajowej Izbie Gospodarczej: - W pierwszych trzech miesiącach pandemii, od marca do maja, miało miejsce ogromne załamanie – bardzo wielowątkowe: stanęły transport, aktywność gospodarcza u odbiorców i dostawców, nie było możliwości, by cokolwiek prognozować w zakresie biznesu. Ale już w czerwcu nasz przemysł i zarazem eksport notował wyniki lepsze niż przed dwunastoma miesiącami.

W większości krajów podobne przełamanie miało miejsce dopiero w październiku, listopadzie, a w przypadku części dopiero w styczniu – lutym 2021 roku. Nasze fabryki zachowały zdolność do produkcji. Staliśmy się jednym z filarów zaopatrzenia w dobra przemysłowe Europy pod częściową nieobecność i niepełne wywiązywanie się z kontraktów dostawców doczasowych z Dalekiego Wschodu.

Imponująca historia polskiego sukcesu eksportowego

Jednak ten eksportowy sukces polskiej gospodarki nie zaczął się w pandemii...

PS: - Jeśli sięgniemy pamięcią do odleglejszej historii, na przykład do ostatnich trzech dekad, licząc od momentu transformacji w roku 1989, to wyłoni się obraz prawdziwego sukcesu polskiego eksportu: 11-krotny wzrost polskiego eksportu i 3-krotne zwiększenie udziału Polski w światowym handlu.

Wzmocnienie aktywności polskich przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach pozytywnie przekłada się na tempo wzrostu gospodarczego kraju. Eksport stał się motorem wzrostu polskiej gospodarki, stanowi dziś około 1,5 proc. globalnego eksportu. Od 2010 roku obserwujemy rosnącą otwartość polskiej gospodarki – relacja polskiego eksportu do PKB wzrosła o 20 pkt. proc. do poziomu 55 proc. W tym czasie średnia dla UE wynosi 47 proc.

Od wejścia do UE prawie 4 razy zwiększył się eksport polskich towarów. Oraz prawie 5 razy zwiększył się eksport polskich usług.

PS: - Tak. Co ciekawe w 2019 roku większościowy udział w eksporcie uzyskały przedsiębiorstwa z kapitałem wyłącznie polskim. Eksport towarów kształtował się wówczas na poziomie 51 proc. do 49 proc. na korzyść polskich firm na tle zagranicznych koncernów.

Eksport usług wskazywał na jeszcze większą przewagę polskich firm: 59 proc. do 41 proc. Należy pamiętać, że poszczególne kraje, w tym Polska i CEE, zaczęły specjalizować się w określonych etapach wytwarzania. Wysoki udział eksportu przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym jest wynikiem napływu BIZ, które od początku transformacji dawały pozytywny impuls do rozwoju polskiej gospodarki

Eksport stawał się dla krajów trampoliną wzrostu.

PS: - Jest trampoliną wzrostu. Ale poza rachunkiem makroekonomicznym zwróciłbym w tym miejscu uwagę na dodatkowy ważny element. Otóż z wielu badań wynika, iż firmy eksportujące wdrażają innowacje częściej niż firmy działające wyłącznie na rynku krajowym. We wszystkich branżach występuje ta sama prawidłowość: jeśli firmy inwestują w B+R, ich wskaźniki innowacyjności poprawiają się. Odpowiednio do 76,8 proc. w przypadku firm działających wyłącznie na rynku krajowym i aż 91,3 proc. w przypadku firm eksportujących. Firmy stają się bardziej konkurencyjne. Eksporterzy dają wielki zastrzyk innowacji, który przekłada się na wzmacnianie całego organizmu gospodarczego.

Sukces nie jest jednowymiarowy. Jasne i ciemne strony polskiego eksportu

Co zatem mogą Panowie powiedzieć o eksporcie za ostatni rok?

JD: - Eksport za ostatni rok to sukces – według danych GUS mamy wzrost o 19,3 proc. do 343,8 mld euro. I to przy bardzo marnej koniunkturze u naszych głównych odbiorców. W tym kontekście zwłaszcza warto wymieniać Niemcy ze wzrostem naszego eksportu o 15,3 proc. Oczywiście część, około połowy, wzrostu eksportu to inflacja, ale pozostała część jest wciąż znacząca.

PS: - Po raz kolejny mówimy o tym, iż eksport pozytywnie zaskoczył, pobił kolejny rekord. Tak naprawdę możemy się już przyzwyczaić, iż faktyczne wyniki eksportu rok po roku przewyższają prognozy analityków. Kraje, do których najwięcej eksportujemy to wciąż kraje europejskie : Niemcy, Czechy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, ale warto nadmienić, iż firmy coraz odważniej spoglądają również na rynku odległe.

O czym to świadczy?

PS: - O sile eksporterów, którzy potwierdzają konkurencyjność na rynkach zagranicznych, zwinności i skuteczności w wykorzystywaniu zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego.

JD:- Trzeba podkreślać, że nasz eksport jest bardzo zdywersyfikowany w zakresie tego, co wysyłamy. Nie ma czegoś takiego jak produkt dominujący w eksporcie. To są nie pojedyncze wyroby, ale całe grupy towarów, w dodatku też bardzo zróżnicowane. Wypada też zwrócić uwagę, że, wbrew obawom, nasz eksport na Wschód nie tylko nie spadł o połowę, ale nawet nieco się zwiększył: in minus Rosja i Białoruś, ale in plus Ukraina.

Czyli z jednej strony rynki na wschodzie, takie jak Rosja czy Białoruś, z dnia na dzień zamknęły się dla Polski, z drugiej strony Polska, pomimo tylu trudności, w wartości eksportu nie ma się czego wstydzić. Gdzie leży źródło polskiego sukcesu?

JD: - Mamy towary o bardzo wysokiej jakości, bez tego nie zaistnieje się w światowym handlu. A w ostatnim czasie zostaliśmy docenieni za elastyczność w dostawach i bardzo krótki czas realizacji zamówień (bo jesteśmy blisko i nie musimy wysyłać w bardzo dużych partiach). W dodatku ryzyko, że nie wywiążemy się z kontraktu, jest uznawane za znikome, w przeciwieństwie do ryzyka od dostawców z Dalekiego Wschodu.

Okazało się, że naszym hitem eksportowym pozostały meble.

PS: - Fakt, lecz od momentu pandemii dołączyły do nich także silniki samochodowe, odbiorniki telewizyjne, urządzenia łączności bezprzewodowej, odzież i wyroby tytoniowe. Polska stała się liderem w eksporcie baterii Li-On w UE oraz hubem produkcji baterii elektrycznych. Baterie dają moc nie tylko urządzeniom. Dają energię polskiemu eksportowi.

Mówimy o jasnych stronach eksportu, lecz to tylko połowa obrazu. Drugą są wszelkie wyzwania, trudności czy bolączki, którym firmy muszą stawiać czoła. Jakie zatem bariery najczęściej napotykają polscy eksporterzy? Co czeka eksport w perspektywie najbliższych miesięcy?

JD: - Podstawowa bolączka to to, że nie tylko państwo nie wspiera dziś ogromnej szansy naszego przemysłu na zwiększenie eksportu – dając ułatwienia w przepisach, promując inwestowanie, stabilizując koszty dostaw energii, rozsądnie kształtując politykę placową – ale wręcz przeciwnie: robi skrajnie duże zmiany w otoczeniu prawnym gospodarki co chwila i w dodatku zapowiada kolejne, co tym samym nie sprzyja inwestowaniu i zwiększaniu mocy produkcyjnych.

Kłopoty mamy też z działaniami protekcjonistycznymi w wielu krajach. Na papierze wszystko jest niby OK, ale gdy nasz dostawca zaczyna mieć istotną rolę na jakimś rynku, zaraz znajdują się na niego „sposoby”. Brak nam też śmiałości do ekspansji na rynki rozwinięte inne niż UE. A na rynki rozwijające się ekspansja wymaga silnego wsparcia i ciągłej asysty administracji, a tu mimo poprawy mamy wciąż wiele do zrobienia.

PS: - Mamy wyzwania płynące z otoczenia makroekonomicznego w bieżącym roku. Po pierwsze, perspektywy eksportu w 2023 roku na obecne główne rynki docelowe pogarsza spowolnienie gospodarcze Unii Europejskiej. Po drugie, zjawiska inflacyjne, które mocno wypchnęły w górę wartość polskiego eksportu w 2022 roku, osłabną ze względu na wysoką bazę i czynniki dezinflaycjne. Po trzecie, na nasz czwarty, największy rynek wpływają negatywne skutki Brexitu i po czwarte to sytuacja, z jaką mamy do czynienia za naszą wschodnią granicą.

Musimy uzbroić polskie firmy w nowe możliwości ekspansji polskiego kapitału

Bank Pekao finansuje obrót handlowy, kontrakty i ekspansję międzynarodową, zabezpiecza ryzyko kontraktów oraz rozlicza i jednocześnie ogranicza ryzyka transakcji. Coś pominęłam?

PS: - Nie, chociaż dla nas i dla naszych klientów równie ważne, co oferta, jest fakt, że w Banku Pekao nie odsyłamy kontrahenta od okienka do okienka, istnieje jeden punkt kontaktu, w którym znajduje się centrum kompetencji. Że obecność banków w skomplikowanych transakcjach poza Polską dyscyplinuje drugą stronę do terminowego wypełnienia kontraktu. Że rozwiązania dla eksporterów szyjemy na miarę. Jeśli ktoś pokaże nam nietypowy pomysł, a nasze produkty czy instrumenty nie będą do niego pasować, jesteśmy gotowi, aby je łączyć, spełniając oczekiwania firm dotyczące finansowania i zabezpieczenia kontraktu.

Nasuwa się pytanie: skoro Pekao ma tak bogate portfolio, w czym KIG pomoże bankowi?

PS: - Porozumienie z Krajową Izbą Gospodarczą to nie tylko możliwość współpracy z większą liczbą firm, które planują zagraniczną ekspansję i jeszcze lepsze wpisanie się w ich potrzeby, przy wykorzystaniu naszych unikalnych kompetencji i bogatego doświadczenia w obszarze finansowania handlu, ale również aspekt edukacyjny.

Od lat w Polsce zachęcamy polski biznes do ekspansji zagranicznej, jednak taki krok musi być świadomy, przemyślany. Chcemy dzielić się naszymi obserwacjami i doświadczeniami z przedsiębiorcami w Polsce, również tymi, którzy dopiero planują tę podróż. Planujemy również korzystać z kompetencji i bogatego doświadczenia KIG-u

Na czym współpraca KIG z Bankiem Pekao będzie polegała?

JD: - Najistotniejsze kwestie dotyczące naszej współpracy to, po pierwsze, wspólna organizacja wydarzeń w Polsce i zagranicą służących promocji możliwości rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej polskich przedsiębiorców za granicą. Po drugie: wspólne organizowanie warsztatów, konferencji, szkoleń, seminariów i prezentacji oraz innych wydarzeń mających na celu przekazywanie wiedzy na temat zakresu usług i instrumentów wsparcia eksportu oraz możliwości międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorców. Po trzecie: wspólne wypracowanie projektów w zakresie wspierania polskich przedsiębiorców na wybranych rynkach zagranicznych, z wykorzystaniem kompetencji i zakresu usług świadczonych przez KIG oraz Pekao.

Pierwsze wspólne działania mają obejmować warsztaty dla firm i izb poświęcone konkretnym regionom. Do udziału chcielibyśmy zaprosić przede wszystkim izby członkowskie KIG oraz ich członków w zależności od zainteresowania problematyką eksportową. Na wybrane kierunki będą następnie organizowane misje gospodarcze z udziałem zainteresowanych firm i ekspertów Pekao.

PS: - Silna gospodarka nie poradzi sobie długo bez silnych przedsiębiorców. Dlatego przez ostatnie miesiące, ba, przez ostatnie lata, odkąd zaczął się lockdown, kryzys wywołany pandemią, potem inflacja, a jeszcze potem wojna, musieliśmy uzbroić się w cierpliwość. Teraz musimy uzbroić polskie firmy w nowe możliwości ekspansji polskiego kapitału.

Należy przy tym pamiętać, że każdy rynek jest inny, ale każdy ma tę samą potrzebę: szuka okazji do rozwoju. Dlatego kiedy jedne rynki się zamykają, drugie się otwierają. Wtedy pojawia się luka, w którą możemy wejść jako bank z naszymi klientami. Zgodnie z porozumieniem, Bank Pekao i KIG będą podejmować wspólne działania w Polsce oraz na rynkach zagranicznych służące rozwojowi działalności handlowej i inwestycyjnej firm za granicą, optymalnie wykorzystując możliwości obydwu instytucji. W praktyce dla przedsiębiorców będzie to oznaczać dostęp do skoordynowanej opieki merytorycznej, ekspertyzy oraz finansowych i pozafinansowych rozwiązań wspierających ekspansję na rynki zagraniczne.

Przed wybuchem pandemii polski rząd wskazał rynki perspektywiczne dla rozwoju wymiany handlowej. W polskich rządowych dokumentach wskazano wtedy pięć rynków: Algierię, Iran, Indie, Meksyk i Wietnam. Na tamten okres przypada też wzrost aż o 12 procent wartości obrotu towarowego między Polską a Australią. Na które rynki w pierwszej kolejności powinni zwracać uwagę eksporterzy z Polski?

JD: - W pierwszej kolejności krytyczne dla nas są rynki krajów wysokorozwiniętych spoza UE, czyli USA, Wielka Brytania, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Australia. To kraje ogromne, bardzo chłonne, z zamożnym klientem, klientem ciekawym towarów z różnych zakątków świata, gdzie ekspansja opiera się wciąż przede wszystkim o reguły konkurencji rynkowej.

W następnej kolejności powinny być rynki krajów rozwijających się, gdzie jesteśmy w stanie zapewnić bardzo mocne wsparcie ze strony naszej administracji, tak służb dyplomatycznych, jak i resortów odpowiedzialnych za rozwój gospodarki. To powinny być też rynki, gdzie nie ma skrajnej dominacji nad tamtejszą administracją ze strony wielkich graczy – na przykład Chiny, Rosja czy dawne kraje kolonialne – bo tam się raczej nie przebijemy albo będzie to bardzo trudne i długotrwałe działanie.

Jak Panowie sądzą, które z rynków otworzą się dla klientów banku dzięki współpracy z KIG?

PS: - Chcemy być z naszymi klientami wszędzie tam, gdzie nas potrzebują. Tylko w 2022 r. zrealizowaliśmy transakcje wspierające import i eksport w ponad 85 krajach świata.