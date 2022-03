Polska firma wstrzymała dostawy na Ukrainę

Firma Orzeł zaprzestała realizowania dostaw granulatu gumowego na Ukrainę, która stanowiła istotny rynek zbytu tego produktu, jednocześnie podejmując działania zmierzające do przekierowania dostaw granulatu na rynek krajowy oraz do krajów Unii Europejskiej. W związku z wysoką dynamiką sytuacji gospodarczo-politycznej prowadzona jest weryfikacja założeń projektu inwestycji w drugą linię do recyklingu zużytych opon - wynika z informacji podanych przez spółkę.

Zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy

Weryfikacja założeń inwestycji