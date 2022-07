Polska hubem handlowym dla Wielkiej Brytanii w regionie Europy Środkowej i Wschodniej

W związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię zmieniła się strategia handlowa Londynu "Global Britain". Strategia zakłada otwarcie się na nowe rynki m.in. kanadyjski, szwajcarski, południowo afrykański czy chiński. Ma to być odpowiedź na spadki w wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej po zamknięciu otwartych dotąd granic.

Najwięcej na wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej straciła Holandia, której eksport na Wyspy spadł o 3,5 mld funtów.

Według statystyk brytyjskich na straconej pozycji jest również Polska. Wartość polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii zmalała o 265 mln funtów. Jednakże brytyjskie dane opierały się o kraj wysyłki a nie pochodzenia towarów. Większość polskich towarów trafia do Wielkiej Brytanii przez niemieckie porty na Morzu Północnym, dlatego też eksport z Polski do Wielkiej Brytanii jest wliczany do statystyk naszego zachodniego sąsiada.

Dlatego też wyliczenia GUS dotyczące eksportu z Polski do Wielkiej Brytanii przedstawiają odwrotną tendencję. Jak podaje polski urząd statystyczny, import do Wielkiej Brytanii wzrósł o 12,7 proc. w funtach po Brexicie.

Miejsce Polski na handlowej mapie Wielkiej Brytanii

Na stronie brytyjskiego Departamentu Handlu Zagranicznego Polska jest wskazana jako ważny strategicznie partner handlowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska jako największe państwo regionu jest dobrym punktem wejścia na pozostałe rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

Według handlowej strategii Wielkiej Brytanii polski rynek może stanowić również zalążek do dalszej ekspansji na wschodzące rynki Europy Wschodniej. Po wojnie w Ukrainie Wielka Brytania będzie prawdopodobnie jednym z czołowych partnerów handlowych Ukrainy a Polska może pośredniczyć w tych kontaktach.