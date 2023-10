Polska i Czechy wprowadzają kontrole graniczne. Słowacy reagują

Od północy w środę Polska i Czechy wprowadzają wyrywkowe kontrole na granicy ze Słowacją. W Polsce kontrole zostaną wprowadzone na 10 dni, ale wysoce prawdopodobne, że będą przedłużane.

- Od północy wznawiamy tymczasową kontrolę graniczną na granicy ze Słowacją; zostanie wprowadzona na 10 dni, ale wysoce prawdopodobne, że będzie przedłużana - poinformował we wtorek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

- Od północy w środę Czechy wprowadzają wyrywkowe kontrole na granicy ze Słowacją - poinformował we wtorek premier Czech Petr Fiala. Działania są koordynowane z Polską - napisał w sieci społecznościowej.

Część cudzoziemców przez Polskę trafia do Niemiec i innych państw Unii Europejskiej. Tylko w ciągu dwóch tygodni ujawniliśmy i zatrzymaliśmy 551 nielegalnych migrantów - wyjaśnił Kamiński.

Premier rządu technicznego Ludovit Odor oświadczył, że Bratysława zareaguje w środę na wprowadzenie przez Polskę i Czechy tymczasowych kontroli na granicach ze Słowacją. Odor jest zdania, że nielegalna migracja potrzebuje europejskiego rozwiązania dotyczącego zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Kamiński: w ciągu dwóch tygodni zatrzymaliśmy 551 nielegalnych migrantów

Szef MSWiA decyzję w sprawie przywrócenia tymczasowej kontroli na granicy ze Słowacją ogłosił na konferencji w siedzibie resortu. Podkreślił, że względem minionego roku nielegalna migracja i liczba ujawnionych migrantów na terenie Słowacji wzrosła niemal o tysiąc procent.

Dodał, że część cudzoziemców przez Polskę trafia do Niemiec i innych państw Unii Europejskiej. "Tylko w ciągu dwóch tygodni ujawniliśmy i zatrzymaliśmy 551 nielegalnych migrantów" - wyjaśnił.

"Rząd podjął decyzję o wznowieniu tymczasowej kontroli granicznej na granicy ze Słowacją. Kontrola zostanie wprowadzona o północy" - poinformował minister. Dodał, że zgodnie z procedurą zostanie wprowadzona najpierw na 10 dni, ale jest wysoce prawdopodobne, że będzie przedłużana.

Petr Fiala: działania kontrolne na granicy są skoordynowane z Polską

Kamiński zaznaczył, że poinformowane zostało o tym MSW Słowacji, Niemiec, Austrii i Czech, a także Komisja Europejska zgodnie z kodeksem Schengen.

"Dzięki kontrolom będziemy w stanie jeszcze lepiej zapewnić bezpieczeństwo naszych obywateli. W szczególności aktywnie zwalczamy przemytników i handlarzy ludzkim nieszczęściem" - oświadczył Fiala.

Minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan uzupełnił, że kontrole zaplanowano do 13 października. Ich ewentualne przedłużenie będzie zależało od bieżącej sytuacji.

Reakcja Słowacji na skoordynowane działania Polski i Czech

"Gdy tylko jakiś kraj zacznie w większym stopniu chronić swoją granicę, wywoła to efekt kaskadowy, wszyscy za to zapłacimy, a wynik będzie bardzo niejasny. W tym przypadku proces ten został zapoczątkowany przez Polskę, która jest w okresie przedwyborczym, a Czechy dołączyły do akcji" - stwierdził Premier rządu technicznego Ludovit Odor. Słowacką odpowiedź zapowiedział na środę, która jest na Słowacji tradycyjnym dniem posiedzeń rządu.

Odor odpowiada jednocześnie za resort spraw wewnętrznych, który w gabinecie techniczny nie ma swojego ministra. Media przypomniały, że zwycięzca sobotnich wyborów parlamentarnych były premier Robert Fico, który rozpoczął negocjowanie przyszłej koalicji rządowej, jest zwolennikiem ostrych reakcji na nielegalną migrację. Zapowiedział m.in., że jeżeli utworzy rząd, wprowadzi on kontrole na granicy z Węgrami, skąd migranci nielegalnie przedostają się na Słowację.