Polska i Hiszpania zacieśniają współpracę

W obecności premierów Polski i Hiszpanii, Mateusza Morawieckiego i Pedro Sancheza podpisano w poniedziałek szereg porozumień m.in. o współpracy w polityce przemysłowej, sferze cyberbezpieczeństwa i współpracy resortów dyplomacji obu krajów.

Wcześniej premierzy przewodniczyli XIII polsko-hiszpańskim konsultacjom międzyrządowym. Na zakończenie w ich obecności odbyła się ceremonia podpisania porozumień przez ministrów obu rządów odpowiedzialnych za resorty gospodarcze i sprawy zagraniczne.

Ze strony polskiej pod memorandum o współpracy dotyczącej polityki przemysłowej podpis złożył wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Z kolei szef MSZ Zbigniew Rau złożył podpis pod porozumieniami: w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, współpracy między resortami dyplomacji Polski i Hiszpanii, o współpracy akademickiej między Akademiami Dyplomatycznymi obu państw, a także pod protokołem końcowym XII sesji plenarnej Stałej Polsko-Hiszpańskiej Komisji Mieszanej do spraw współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki.

Podczas ceremonii pełnomocnik rządu ds. budowy CPK Marcin Horała podpisał memorandum o współpracy przy rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego z hiszpańskim ministrem transportu, mobilności i agendy miejskiej.

Polska i Hiszpania mogą wnieść bardzo wiele do Unii Europejskiej, często wspólnie - podkreślił w poniedziałek premier Hiszpanii Pedro Sanchez po zakończeniu XIII polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych. Przedstawiciele obu rządów rozmawiali m.in. nt. projektów "zielonego wodoru" czy "cloud computing".

Sanchez mówił na konferencji prasowej, że Polska i Hiszpania mają "ogromne możliwości" współpracy m.in. w ramach NATO. "Jesteśmy za tym, aby zintensyfikować nasze wysiłki w tej dziedzinie" - dodał hiszpański premier. Zaznaczył, że w jednej z podpisanych w poniedziałek polsko-hiszpańskich deklaracji jest mowa o cyberbezpieczeństwie.

Premier: jesteśmy w przededniu wielkiego skoku infrastrukturalnego

Przedstawiciele Hiszpanii i Polski rozmawiali ponadto o projektach europejskich, które interesują oba państwa. "Chcemy powiedzieć Unii Europejskiej i Radzie, że być może nadszedł moment, żeby podjąć od nowa działania. Uczestniczymy w różnych interesujących projektach, chociażby takich jak projekt +zielonego wodoru+ czy +cloud computing+. Podpisaliśmy wspólną deklarację, podpisaliśmy sześć protokołów porozumienia, bardzo ambitnych, zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu dwustronnym" - powiedział Sanchez.Według niego, to dowód, że hiszpańsko-polskie relacje są bardzo ważne dla obu krajów. "Chciałbym raz jeszcze potwierdzić zobowiązanie do tego, aby te konsultacje odbywały się regularnie, co roku, tak, jak kiedyś. Mamy wiele do zrobienia, możemy razem wiele zrobić. Myślę, że Polska i Hiszpania mogą wnieść bardzo wiele do Unii Europejskiej, często wspólnie" - zaznaczył Sanchez.

"My jesteśmy w przededniu wielkiego skoku infrastrukturalnego. Mamy przed sobą okres przynajmniej 10 lat wielkiego placu budowy. Chcemy skorzystać z doświadczenia, ze współpracy z firmami hiszpańskimi" - powiedział Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z Sanchezem po podpisaniu porozumień.



"My chcemy, żeby Europa była niezależna, suwerenna, także pod kątem właśnie zdrowia publicznego, szczepionek i żebyśmy to my nasz los mieli we własnych rękach, dlatego tą autonomię strategiczną należy rozumieć jako wzmocnienie wymiaru bezpieczeństwa, a także w wymiarze gospodarczym wzmocnienie całej Unii Europejskiej" - dodał Morawiecki.



Premier powiedział, że jako autonomię rozumie poszerzenie zakresu wspólnego rynku. Ocenił, że współpraca handlowa Polski z Hiszpanią "idzie w bardzo dobrym kierunku". "Wzmacnia całą Unię Europejską, i to jest jeden z bardzo ważnych celów" - podkreślił.