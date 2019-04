Polska i Holandia chcą zacieśnić gospodarcze więzi

Tematem rozmów podczas Polsko-Holenderskiego Forum Biznesu w Hadze, które rozpoczyna się w środę, będą m.in. brexit, polityka konkurencji czy kwestie klimatyczno-środowiskowe.

Podczas forum, którego hasłem jest "Zielony wzrost poprzez innowacje", ma być promowana "nową twarz polskiej gospodarki" - wskazała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Jak mówiła minister, chcielibyśmy, aby Polska kojarzyła się holenderskiemu przedsiębiorcy i konsumentowi z wysoką jakością, z inwestycjami przyjaznymi środowisku. "Będziemy pokazywać ekologiczne polskie technologie" - wskazała.

W Polsko-Holenderskim Forum Biznesowym ma uczestniczyć ponad 200 firm i instytucji z obu krajów.

Poza biznesowymi planowane są również spotkania polityczne, np. z minister handlu zagranicznego i współpracy rozwojowej Sigrid Kaag czy z kierownictwem Ministerstwa Gospodarki i Klimatu - zapowiedziała szefowa MPiT.



"Ich tematem oprócz współpracy dwustronnej będzie brexit, ale także rynek wewnętrzny UE (...), polityka konkurencji. Podnoszone też będą kwestie klimatyczno-środowiskowe, nowa polityka przemysłowa" - wyjaśniła Emilewicz.



Jak zaznaczył resort, rozmowy podczas forum mają też dotyczyć wzmacniania dwustronnych relacji handlowych i nowych kierunków współpracy - głównie w dziedzinie elektromobilności, gospodarki o obiegu zamkniętym, odnawialnych źródeł energii czy rozwiązań dla sieci energetycznych.



Holandia, jak przypomniała minister Emilewicz, jest jednym z ważniejszych polskich partnerów gospodarczych.



"W 2018 r. Holandia znalazła się na szóstym miejscu wśród największych partnerów handlowych Polski zarówno pod względem wartości eksportu (wzrost o 9,9 proc. wobec z 2017 r.), jak i polskiego importu (wzrost o 3,4 proc. rdr)" - powiedziała.



Według danych MPiT, polskie przedsiębiorstwa eksportują więcej towarów do Holandii niż np. do Rosji (6,770 mld euro w 2018 r.), Stanów Zjednoczonych (6,152 euro), Hiszpanii (5,664 mld euro) czy Chin (2,118 mld euro).



W strukturze towarowej polskiego eksportu do Holandii dominują: wyroby przemysłu elektromaszynowego (37,9 proc.); artykuły rolno-spożywcze (19,8 proc.); wyroby przemysłu chemicznego (10,2 proc.); produkty mineralne (8,9 proc.); wyroby metalurgiczne (7 proc.).



Z kolei według danych International Trade Centre w 2018 r. na liście głównych niderlandzkich partnerów eksportowych Polska znalazła się na 9. pozycji z udziałem 2,4 proc., natomiast na liście głównych partnerów importowych na miejscu 12. z udziałem 1,7 proc.



"Chcielibyśmy utrzymać w najbliższych latach korzystne dla Polski dodatnie saldo obrotów handlowych z Holandią - prawie 2 mld euro" - zaznaczyła Emilewicz.

