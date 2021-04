Polska i Izrael wspólnie upamiętniają w Brukseli bohaterów powstania w getcie warszawskim

Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś i ambasador Izraela przy UE Aharon Leshno-Yaar upamiętnili w poniedziałek w siedzibie polskiej ambasady przy UE w Brukseli bohaterów powstania w getcie warszawskim.

Z tej okazji w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE zaprezentowano wystawę historycznych zdjęć z czasów powstania. Na budynkach polskiej ambasady pojawiły się też informacje o rocznicy.

"Było to pierwsze powstanie zbrojne w okupowanej przez Niemców Europie. 19 kwietnia jest szczególnym dniem dla mieszkańców Warszawy, również dla wszystkich Polaków. Ludzie, którzy skazani byli na eksterminację, stanęli do walki. Przez blisko miesiąc garstka powstańców, posiadająca bardzo ograniczony dostęp do broni, stawiała heroiczny opór oddziałom niemieckim i wspierającym ich kolaboracyjnym jednostkom łotewskim, ukraińskim i litewskim" - powiedział PAP Sadoś.

Jak dodał, ojciec ambasadora Aharona Leshno-Yaara był Polakiem. "Sam pochodzę z Warszawy i jako dziecko opowieści o powstaniu w getcie warszawskim słyszałem bezpośrednio od świadków tych wydarzeń, od osób, które przeżyły okupację. Dzisiejsza rocznica to bardzo emocjonalny moment" - powiedział polski ambasador.

W poniedziałek przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, które było największą podjętą przez Żydów akcją zbrojną przeciwko Niemcom w czasie II wojny światowej. Podjęło ją ok. 600 bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i ok. 400 - Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). Według niemieckich danych, w powstaniu zginęło bądź zostało schwytanych - co zwykle kończyło się śmiercią w obozach zagłady - ponad 56 tys. Żydów.

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Było aktem bohaterskiego sprzeciwu wobec tragedii narodu żydowskiego, której istotnym rozdziałem była rozpoczęta kilka miesięcy wcześniej, 22 lipca 1942 roku, akcja likwidacji warszawskiego getta. Młode kobiety i mężczyźni, którzy wciąż pozostawali na terenie zamkniętej dzielnicy, wybrali śmierć z bronią w ręku zamiast komory gazowej Treblinki. Powstanie zakończyło się 16 maja 1943, kiedy to Niemcy wysadzili w powietrze Wielką Synagogę na Tłomackiem i zrównali z ziemią resztę getta.

W nierównej, trwającej prawie miesiąc walce, słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawili opór oddziałom SS, Wehrmachtu, policji bezpieczeństwa i formacjom pomocniczym. W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią, metodycznie paląc dom po domu.

Z Brukseli Łukasz Osiński