Polska i kraje bałtyckie ograniczą wjazd Rosjanom z wizami UE

Polska i kraje bałtyckie podejmą wspólne kroki zmierzające do ograniczenia liczby Rosjan, posiadających wizy schengeńskie wjeżdżających na ich teren przez lądowe przejścia graniczne.

Decyzja zapadła ze względu na zwiększającą się ilość rosyjskich obywateli, którzy wjeżdżają na teren Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

- Uważamy, że jest to poważne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa strefy Schengen. Do naszych krajów przyjeżdżają ludzie, których celem jest destabilizacja bezpieczeństwa w naszych państwach -– powiedziała estońska premier Kaja Kallas.

Ograniczenia liczby Rosjan z wizami schengeńskimi, chcącymi wjechać na teren Polski i krajów bałtyckich mają być wprowadzone osobno przez każde z państw i zacząć obowiązywać od 19 września.

- Podkreślamy, że nie jest to całkowity zakaz wjazdu i wszystkie państwa zgodziły się na czynienie wyjątków w uzasadnionych przypadkach - dodała Kallas, wyjaśniając, że wyjątki te będą dotyczyć dysydentów, osób mających stały pobyt w krajach UE oraz ich rodzin, jak również osób, które muszą opuścić Rosję ze względów humanitarnych.

- Podróżowanie do Unii Europejskiej jest przywilejem, a nie prawem człowieka. To nieakceptowalne, że obywatele państwa-agresora mogą bez przeszkód wjeżdżać na teren UE, podczas gdy ich państwo torturuje i morduje Ukraińców - podkreśliła estońska premier.

Większość wiz schengeńskich została wydana Rosjanom jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę. Estonia i Łotwa graniczą z Rosją bezpośrednio, natomiast Polska i Litwa ma granice tylko z Obwodem Kaliningradzkim i na Morzu Bałtyckim.

W zeszłym miesiącu podczas szczytu UE państwa były podzielone, co do tego czy wprowadzić powszechny zakaz wydawania wiz dla Rosjan. Zdecydowano jednak o zawieszeniu umowy wizowej z Rosją, co oznacza, że otrzymanie wizy schengeńskiej będzie trwało dłużej, będzie ją dostać trudniej i będzie droższa.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej