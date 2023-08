Polska jest mistrzem w wydawaniu pieniędzy. Ukraina będzie się od nas uczyć

Naszym celem jest wypracowanie długofalowego partnerstwa z Polską, ponieważ uważamy, że taka forma będzie odpowiednia dla obu stron – powiedziała Ołeksandra Azarchina, wiceminister rozwoju hromad (gmin), terytoriów i infrastruktury Ukrainy.

Polska jest mistrzem w wykorzystywaniu funduszy otrzymanych z UE i wspierania z ich pomocą rozwoju konkretnych regionów. Ukraina ma czego się uczyć od Polski - oceniła Ołeksandra Azarchina.

Kiedy mówimy np. o współpracy pomiędzy Ukrainą a Polską, to w związku z tym, że Polska daje Ukrainie kredyt na rozwój przygranicznych terytoriów i infrastruktury, tu preferencje będą dla polskiego biznesu - wskazała ukraińska wiceminister.

Nie ukrywam, że kroki polskiego rządu wspierające polski biznes w Ukrainie, ale także wzmacniające polsko-ukraińską współpracę w różnych dziedzinach, imponują - powiedziała Azarchina.

Jej zdaniem rok 2022 był rokiem "projektów przetrwania" w związku z rosyjską inwazją.

- Musieliśmy zapobiec kryzysowi humanitarnemu wewnątrz kraju i pogłębianiu się problemu związanego z głodem na świecie. Skoncentrowaliśmy się na logistyce eksportu - wskazała Ołeksandra Azarchina, wiceminister rozwoju hromad (gmin), terytoriów i infrastruktury Ukrainy.

W ubiegłym roku na Ukrainie zaczęła się odbudowa dróg i mostów, a więc najważniejszych obiektów infrastruktury krytycznej, natomiast w 2023 roku skupiono się bardziej na infrastrukturze socjalnej.

- Prawie połowa funduszy idzie na mieszkania, pozostałe koszty są skierowane na odnowienie infrastruktury medycznej, edukacji i zapewnienia ludziom schronów - wyjaśniła Azarchina.

Władze Ukrainy pracują nad zmianą polityki regionalnej

Aktualnym problemem dla Ukrainy pozostaje odbudowa gospodarki oraz stworzenie miejsc pracy dla obywateli, którzy wracają do kraju.

- Staramy się uzupełnić wakaty na rynku pracy, by obywatele płacili podatki i w ten sposób zasilali budżet, to nasza walka o "normalność". Bardzo ważnym aspektem pozostaje stabilność gospodarcza, zdolność Ukrainy do wypłacania pensji naszym obrońcom - tłumaczyła wiceminister.

Dodała, że to jest kwestia stabilności regionów i państwa jako całości w warunkach wojennych. Tam, gdzie jest praca, tam ludzie szybciej są wstanie powrócić do normalnego życia, a sukces odbudowy zależy od stworzenia przejrzystych i uczciwych reguł gry.

Ministerstwo wraz z koalicją "RISE UA" ustala priorytetowe obiekty, jakie muszą być odbudowane w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę ich wpływ na życie obywateli. Kompleksowy plan odbudowy będzie możliwy, kiedy niewielkie miejscowości skierują swoje własne plany do władz regionalnych. "RISE UA" to koalicja ukraińskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych, inicjatyw, agencji rządowych i aktywistów, którzy wspierają zasady odbudowy i modernizacji Ukrainy poprzez konstruktywny dialog z rządem i partnerami międzynarodowymi.

W tym samym czasie władze Ukrainy pracują nad zmianą polityki regionalnej.

- Przede wszystkim jest to powiązane z planem, który został zaproponowany Ukrainie przez Komisję Europejską w planie długofalowej odbudowy kraju do 2027 roku - powiedziała Azarchina.

- Ukraina ma ogromne wsparcie nie tylko finansowe, ale też eksperckie ze strony sojuszników. A od Izraela otrzymaliśmy analizę dotyczącą możliwości funkcjonowania w czasie wojny ukraińskiego lotnictwa cywilnego - poinformowała.

Dodała przy tym, że sam Izrael nie jest w stanie pomóc Ukrainie w wypracowaniu nowego standardu budowy mieszkań i schronów, ponieważ nigdy nie miał styczności z taką liczbą ataków rakietowych.

Według wiceminister szczegóły dotyczące nowych standardów budowy zostały ustalone z ministerstwem obrony Ukrainy. Mają one spełniać trzy warunki: ochrony osób cywilnych w podstawowym schronie, energooszczędności oraz inkluzywności.

Na bazie centrum koordynacji powstała platforma, której współzałożycielem jest wicepremier Ukrainy Ołeksandr Kubrakow.

- Zyskujemy dzięki niej analizę potrzeb odbudowy Ukrainy, możemy podjąć świadomą decyzję, które projekty mogą być zrealizowane. Ukraina prowadzi otwarty dialog z partnerami - twierdzi Azarchina.

Polska jest mistrzem w wykorzystywaniu funduszy unijnych

Z centrum koordynacji współpracują kraje G7 i międzynarodowe instytucje finansowe, Ukraina zaś stale pracuje nad ulepszeniem i poszerzeniem współpracy z potencjalnymi partnerami, którzy wspierają ją poprzez pomoc finansową, ale również przekazywanie doświadczenia i wiedzy.

Jak powiedziała wiceminister, Ukraina prowadzi obecnie rozmowy z przedstawicielami polskiego biznesu, by stworzyć odpowiednie warunki do współpracy.

- Naszym celem jest stworzenie długofalowego partnerstwa. Uważamy, że taka forma będzie odpowiednia dla obu stron - wyjaśniła.

Azarchina dodała, że Polska ma wyjątkowe doświadczenie w tworzeniu regionalnych funduszy rozwoju.

- Polska jest mistrzem w wykorzystywaniu funduszy otrzymanych z UE i wspierania z ich pomocą rozwoju konkretnych regionów. Ukraina ma czego się uczyć od Polski - zaznaczyła.

- Nasz kraj nie może mieć żadnych preferencji, co do tego, które firmy miałyby uczestniczyć w przetargach związanych z odbudową kraju. Chcę jednak zaznaczyć, że kiedy mówimy np. o współpracy pomiędzy Ukrainą a Polską, to w związku z tym, że Polska daje Ukrainie kredyt na rozwój przygranicznych terytoriów i infrastruktury, tu preferencje będą dla polskiego biznesu - wskazała wiceminister.

Wyjaśniła, że Ukraina mierzy się obecnie z dwoma problemami, pierwszy to finansowanie, a drugi - dostęp do technologii. Zaznacza, że kraj jest obecnie platformą dla unikatowych rozwiązań i potencjalnie ciekawym miejscem do inwestowania.

- Nie ukrywam, że kroki polskiego rządu wspierające polski biznes w Ukrainie, ale także wzmacniające polsko-ukraińską współpracę w różnych dziedzinach, imponują - powiedziała wiceminister Azarchina.