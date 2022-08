Polska konkurentem Rosji w walce o pracowników z Uzbekistanu i Tadżykistanu

W ostatnim tygodniu lipca w mediach Azji Centralnej pojawiły się publikacje dotyczące szans i zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy zarobkowej poza regionem. Szereg portali uzbeckich informuje o ostrzeżeniu wydanym przez tamtejszą Agencję ds. Migracji Pracy Zagranicznej za pośrednictwem popularnego w tej części świata komunikatora Telegram.

Agencja uprzedza, iż w niektórych mediach rozpowszechniane są ogłoszenia zapraszające obywateli Uzbekistanu i Kirgistanu do bardzo dobrze opłacanej pracy w Rosji. Ogłoszenia te mogą wiązać się z pracą w strefie konfliktu między Rosją a Ukrainą. W związku z czym agencja sugeruje Uzbekom zachowanie czujności przy podejmowaniu decyzji o pracy za granicą. Media uzbeckie ostrzegają także, że za zaciągnięcie się do służby w obcej armii grozi kara więzienia.

W tym samym czasie portal Asia Plus skierowany przede wszystkim do czytelników z Tadżykistanu, zachęca do zatrudniania się w Polsce. Nawiązuje do opinii firmy Gremi Personal z siedzibą w Gdańsku (obsługującej działające w Polsce przedsiębiorstwa w zakresie uzupełniania braków kadrowych, specjalizującej się w zatrudnianiu obcokrajowców, głównie z Europy Wschodniej). Jak przekonuje, w jej ocenie w związku z obecną sytuacją, Polska może stać się nowym kierunkiem migracji zarobkowej Azjatów Centralnych. Mogą oni bowiem „pracować w tych samych sektorach gospodarki, w których są przyzwyczajeni do pracy w Rosji: budownictwie, transporcie, rolnictwie, usługach, a także przetwórstwie spożywczym, elektronice i logistyce”. Ponadto deficyt siły roboczej mężczyzn spowodowany wojną na Ukrainie, zmusza polskie przedsiębiorstwa do zwracania uwagi także na pracowników z tej części świata.

Orędownikiem działań na rzecz otwarcia polskiego rynku pracy na osoby z regionu jest m.in. Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja. W maju br. jej prezes Janusz Piechociński informował, iż kierowana przez niego organizacja wystąpiła z propozycją, dopisania Uzbekistanu do listy sześciu państw objętych uproszczoną procedurą legalizacji pracy i pobytu. Zastąpienie migrantów zarobkowych z Ukrainy pracownikami z Azji Centralnej budzi w Polsce jednak wiele emocji. Na niebezpieczeństwa związane z napływem osób z tych krajów zwracają uwagę m.in. niektóre polskie środowiska polityczne. Podkreślają odmienność kulturową mieszkańców tej części świata. Zauważają, iż w odróżnieniu od Ukraińców znakomita część przybyszy z Azji Centralnej to muzułmanie. Obawiają się jednocześnie, że ich napływ może przyczyniać się do wzrostu przestępczości, w tym gwałtów.

W świetle przedłużającej się wojny na Ukrainie oraz wzmożonego zainteresowania Azjatów Centralnych polskim rynkiem pracy należałoby dokonać rzetelnej oceny szans i zagrożeń związanych z ewentualnym większym niż dotychczas napływem migrantów zarobkowych z tej części świata. Władzom rosyjskim z pewnością będzie zależało na tym aby wciąż korzystać z relatywnie taniej siły roboczej z regionu Azji Centralnej. Przejawem tego jest między innymi wyżej opisywany ukryty werbunek do armii rosyjskiej. Może się okazać, że Rosja będzie postrzegać Polskę jako konkurencję jeżeli chodzi o pozyskiwanie migrantów zarobkowych z tej części świata.

