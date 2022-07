Polska ma deficyt w handlu zagranicznym sięgający 49,3 mld złotych

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, Polska w okresie od stycznia do maja miała ujemne saldo w obrotach towarowych w handlu zagranicznym, które ukształtowało się na poziomie 10,8 mld euro. Z kolei w analogicznym okresie w 2021 roku było dodatnie i wynosiło 3,7 mld euro. W pięciu pierwszych miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 136,2 mld euro a import aż 146,9 mld euro.

Polski eksport trafia głównie do państw wysoko rozwiniętych.

Niemcy pozostają głównym partnerem handlowym polski.

Niewykorzystany wydaje się być potencjał w wymianie handlowej z państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

Nie zmieniła się struktura wymiany handlowej Polski. Nadal głównymi importerami towarów z naszego kraju są państwa rozwinięte. 88,2 proc. (wzrost o 1,7 proc. w stosunku do 2021 roku) towarów zostało wyeksportowanych z Polski do państw rozwiniętych, z tego 76,5 proc. trafiło na rynki Unii Europejskiej (wzrost o 1,2 proc. w stosunku do 2021 roku).

Udział importu jest również znaczny z krajami rozwiniętymi, 61,6 proc. (w roku ubiegłym 64,5 proc.) towarów trafia do Polski z tych państw, a z samej UE 52,5 proc. (w roku ubiegłym 56,1 proc.).

Handel ze wschodem Europy jest nieopłacalny dla Polski

Najmniejszy udział w obrocie towarowym Polska odnotowała z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Eksport ogółem w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wyniósł 4,1 proc. a import 8,6 proc. wobec odpowiednio 5,5 proc. i 6,7 proc. w analogicznym okresie w roku 2021.

Kwotowo Polska ma ujemne saldo handlowe z państwami rozwijającymi się – minus 33,2 mld Euro oraz państwami Europy środkowo-Wschodniej – minus 7,1 mld euro. Z kolei z państwami rozwiniętymi saldo było dodatnie i wyniosło 29,1 mld euro, w tym z państwami UE 27,1 mld euro.

Źródło: raport GUS

Głównymi partnerami handlowymi Polski są Niemcy

Pomiędzy pierwszymi pięcioma miesiącami 2021 i 2022 nie odnotowano dużych zmian w wymianie handlowej z głównymi partnerami handlowymi Polski. Udział Niemiec w eksporcie jak również imporcie zmniejszył się o 1,0 p. proc. w stosunku do roku ubiegłego. Polska ma nadal dodatnie saldo w wymianie handlowej z Niemcami, które w tym roku wyniosło 7,5 mld euro wobec 8,8 mld euro w roku ubiegłym.

W strukturze importu Polska ma największy obrót towarowy z krajami rozwiniętymi 474,8 mld złotych (w roku ubiegłym 370.3 mld złotych), w tym z UE – 432,2 złotych (w roku ubiegłym 344,6 mld złotych).

Biorąc pod uwagę głównych partnerów handlowych Polski struktura importu i eksportu jest inna. Niemcy są głównym partnerem Polski w obydwu kategoriach. Z kolei w imporcie towarowym na drugiej i trzeciej pozycji pojawiają się państwa z poza UE Chiny i Rosja. Nie ma to jednak wpływu na ogólny rozrachunek importu i eksportu gdzie dominują państwa UE.

Wzrosty we wszystkich kategoriach produktów eksportowanych i importowanych

Według danych GUS, w strukturze eksportu największy wzrost, w tym roku, o 211,2 proc. dotyczył towarów i transakcji nieskwalifikowanych w SITC, na drugim miejscu wzrost sprzedaży za granicę , o 158,1 proc., dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych.

W strukturze importu również towary i transakcje niesklasyfikowane odnotowały największy wzrost w tym roku o 369,4 proc. Z kolei, na drugim miejscu we wzroście importu znalazły się oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne o 115 proc.