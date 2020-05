Polska Misja Medyczna apeluje o pomoc dla Wenezueli

Polska Misja Medyczna uruchamia projekt "Mamy dla Mamy. Wspieraj z nami rodziny w Wenezueli!". Pomoc kierowana jest do najbiedniejszych rodzin z regionu Tachira; sytuacja w pogrążonym od wielu lat w kryzysie ekonomicznym i humanitarnym kraju pogarsza się wraz z epidemią Covid-19.

"Sytuacja jest bardzo, bardzo zła, rodziny nie mają żadnych dochodów, ludzie głodują" - powiedziała PAP koordynatorka projektu Małgorzata Olasińska-Chart.

Na stronie internetowej organizacji - www.pmm.org.pl - można zapoznać się z historiami różnych rodzin z tego terenu, ich sytuacją życiową i obecnymi potrzebami. Akcja "Mamy dla Mamy" opiera się na finansowanej przez darczyńców z Polski pomocy żywnościowej przekazywanej konkretnym gospodarstwom domowym. Na miejscu Misja współpracuje z lokalną organizacją "Deus Caritas Est".

Jak zaznacza Olasińska-Chart inicjatywa ma też budować poczucie solidarności między potrzebującymi rodzinami w Wenezueli i mogącymi im pomóc rodzinami w Polsce, a moment jej rozpoczęcia celowo zbiega się z obchodami Dnia Matki i Dnia Dziecka.

W graniczącym z Kolumbią regionie Tachira nie działają prawie żadne usługi publiczne, nie dostarczany jest gaz, z prądu można korzystać kilka godzin dziennie, brakuje paliwa, przez co nie działa transport. W jedynym w regionie szpitalu w Rubio nie ma leków i szczepionek.

Dzieci nie chodzą do szkoły, dorośli stracili pracę. Wiele rodzin zajmowało się do tej pory handlem przygranicznym, albo utrzymywało się dzięki pomocy pracujących za granicą krewnych, ale pandemia koronawirusa i wymuszone przez nią zamknięcie granic oraz jeszcze większy kryzys gospodarczy pozbawiły ich możliwości zarobku.

Olasińska-Chart tłumaczy, że Polska Misja Medyczna zajmuje się głównie niesieniem pomocy medycznej, ale sytuacja w Wenezueli, w której organizacja prowadziła już wcześniej projekty, jest tak zła, że niezbędne jest bezpośrednia pomoc materialna.

Wraz z miejscowym partnerem stworzono bazę ok. 500 rodzin, które pilnie potrzebują wsparcia. Paczka żywnościowa o wartości ok. 250 złotych umożliwia przetrwanie jednemu gospodarstwu domowemu, w zależności od liczby jego członków, przez dwa do czterech tygodni.

W tym roku Polska Misja Medyczna we współpracy z Caritasem Polska rozdała już mieszkańcom regionu 200 paczek z podstawowymi produktami żywnościowymi; dostarczono też przeznaczone dla niemowlaków szczepionki.

Wenezuela od kilku lat zmaga się z kryzysem gospodarczym i politycznym, który przerodził się w kryzys humanitarny; sytuacja w ostatnich miesiącach pogarsza się nie tylko z powodu pandemii koronawirusa, ale i nałożonych na kraj amerykańskich sankcji oraz spadających cen ropy naftowej.

Według danych prezentowanych w niedzielę przez administrację prezydenta Nicolasa Maduro, dotychczas potwierdzono 1 121 zakażeń SARS-CoV-2, a na Covid-19 zmarło 10 osób. W Wenezueli udokumentowano do tej pory znacznie mniej przypadków infekcji niż w innych krajach kontynentu, ale ich dzienna liczba w ciągu ostatniego tygodnia gwałtownie wzrosła - informuje agencja Reutera.