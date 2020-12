U podnóża najwyższej na świecie samotnej góry Fundacja Ekonomiczna Polska-Afryka Wschodnia od dwóch lat pomaga spółdzielniom mleczarskim rozwijać działalność - napisał środowy Puls Biznesu w materiale "Polska mleczarnia u stóp Kilimandżaro".

"O Tanzanii często mówi się, że to uśpiony gigant, co wynika z jej potencjału geograficznego i społeczno-ekonomicznego. Można tu znaleźć całą tablicę Mendelejewa zapisaną w bogactwach kopalnych, a w rejonach położonych na bogatych w wodę wyżynach panują doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa" - powiedział PB założyciel i prezes Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia Robert Zduńczyk.

Fundacja od 2008 r. wspiera rozwój przedsiębiorczości w tym regionie, a na koncie ma już ponad 30 zrealizowanych projektów w Burundi, Kenii, Rwandzie, Tanzanii i Ugandzie. Puls Biznesu opisuje jeden z jej projektów wspartych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z programu Polska Pomoc, który wspiera rozwój społeczno-gospodarczy w kilku krajach Partnerstwa Wschodniego i Afryki Subsaharyjskiej.

Dzięki temu w latach 2019-20 fundacja zmodernizowała mleczarnię Kondiki oraz udzieliła wsparcia spółdzielniom w wioskach Mwika i Uru. Powstały w nich dwa centra wsparcia rolniczego, które świadczą różne usługi na rzecz rolników. Produkują m.in. mieszanki paszowe, sprzedają suplementy i środki weterynaryjne, a wyszkoleni asystenci odwiedzają gospodarstwa, by wspierać rolników w dbaniu o zdrowie bydła - napisał dziennik.

Gazeta podała, że modernizacja objęła też istotne zmiany w systemie zarządzania oraz strategii mleczarni. Jej produkty są dostępne w miejscach dużych skupisk ludzkich, takich jak np. targi, dworce autobusowe, szkoły czy kościoły. W ramach projektu zostały zakupione m.in. niewielkie ciężarówki chłodnicze, lodówki i wózki dla punktów sprzedaży - wyliczył "PB".

Kończący się dwuletni projekt przyniósł już wymierne rezultaty. Dzienny skup mleka Kondiki wzrósł o 100 proc. - do 4,5 tys. litrów, a 3,5 tys. litrów jest przetwarzane i w formie różnych produktów trafia na lokalny rynek - podął Puls Biznesu w środowym materiale.