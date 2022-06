Polska może stracić ważny atut. Tak wojna zmienia globalną logistykę

Wojna w Ukrainie zaczyna zmieniać szlaki transportowe łączące Unię Europejską z Azją. To złe wieści dla Polski, bo zmiana kierunku dostaw może oznaczać, że Polska będzie stopniowo tracić na znaczeniu jako „brama” Chin do Europy.

Koncepcja multimodalnego szlaku transportowego łączącego Chiny przez Azję Środkową i kraje kaukaskie z Europą zrodziła się niedługo po upadku ZSRR.

Transkaspijski Międzynarodowy Szlak Transportowy, bo tak „korytarz środkowy” jest oficjalnie zwany, rozpoczyna się w Azji Południowo-Wschodniej lub Chinach, biegnie przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne i dalej do krajów europejskich.

Wojna w Ukrainie może przyspieszyć prace nad wykorzystaniem tej drogi z Azji Wschodniej do Europy. To złe informacje dla Polski, która jest beneficjentem alternatywnego "korytarza północnego".

Dotychczas Polska była jednym z beneficjentów konkurencyjnego wobec "korytarza środkowego" szlaku, czyli „korytarza północnego”. Wojna na Ukrainie stanowi jednak zagrożenie dla jego funkcjonowania. Należy liczyć się z tym, że w sytuacji dalszej eskalacji napięcia pomiędzy Rosją i Zachodem „korytarz środkowy” będzie musiał przejmować coraz więcej potoków towarowych obsługiwanych dotychczas trasą północną.

Trudny szlak z Chin do Europy

Jego rozwój dotychczas blokowało wiele barier. Zaliczały się do nich m.in. relatywnie duża liczba krajów, które miałby przecinać, trudności techniczne (jak różne rozstawy torów kolejowych w różnych państwach) oraz geografia: dwa akweny w postaci Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego, które wymuszają wykorzystanie przejazdów intermodalnych. Liczba tych mankamentów świadczyła na korzyść „korytarza północnego”, przebiegającego z Chin przez Kazachstan, Rosję i Białoruś do granic Unii.

Wojna zmienia łańcuchy dostaw

Wojna na Ukrainie spowodowała, że część przedsiębiorstw, których produkty były dotychczas przewożone północnym szlakiem, zaczęła obawiać się o terminowość i bezpieczeństwo dostaw przez terytorium Federacji Rosyjskiej. Chętniej niż dotychczas zaczęto postrzegać użyteczność „korytarza środkowego”.

W 2017 r. korytarzem tym przejechało zaledwie 9 tysięcy kontenerów, w 2021 r. 25,2 tys. kontenerów, czyli o 20 proc. więcej niż w 2020 r. Jak wynika z raportu międzynarodowego stowarzyszenia „Transkaspijski Międzynarodowy Szlak Transportowy”, drogą tą w 2022 r. może zostać przewiezionych nawet 3,2 mln ton ładunków. Oznacza to sześciokrotny wzrost względem 2021 r.

Niemniej jednak „korytarz środkowy” zyskuje na znaczeniu nie tylko z uwagi na aktualną sytuację geopolityczną. Zwiększenie jego konkurencyjności jest związane ze wzrostem kosztów transportu kontenerów drogą morską. Podczas gdy jeszcze w 2020 r. za przewóz z Chin do Europy standardowego 40-stopowego kontenera trzeba było zapłacić 1,8 tys. euro, w 2021 r. było to 9 tys. euro. W przypadku transportu kolejowego cena utrzymywała się na poziomie 8 tys. euro.

Międzynarodowe firmy logistyczne zaczęły więc szukać możliwości rozwoju na „korytarzu środkowym”. Po wybuchu wojny na Ukrainie fińska firma logistyczna Nurminen Logistics i Koleje Kazachstanu podpisały na przykład umowę dotyczącą wykorzystania tej drogi. Strony zadecydowały o uruchomieniu pociągów testowych. Pierwszy pełnowymiarowy pociąg kontenerowy z Nurminen Logistics na nowej trasie transkaspijskiej odjechał 10 maja 2022 r., z Chongqing w Chinach. Trasa wiodła później przez Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzję i Rumunię do Europy Środkowej. Nurminen Logistics szczycił się, iż „od zera” uruchomił trasę w dwa miesiące wraz z kazachskimi kolejami, co było wedle fińskiej firmy dowodem jej rozległej wiedzy i zdolności do szybkiego reagowania na potrzeby klientów w zmieniającej się globalnej logistyce.

Rozwojowi korytarza środkowego będzie sprzyjać także zainaugurowany w czerwcu projekt ADY Container (spółka zależna Kolei Azerbejdżańskich) i ASCO (Azerbejdżan Caspian Shipping Company). Sześć razy w miesiącu statek ma dostarczać kontenery z portu Batumi do portu w Konstancy (Rumunia) i w odwrotnym kierunku.

Trwają również prace na poziomie międzypaństwowym. W maju amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego (USAID) prowadziła wizytę studyjną w Kazachstanie, Azerbejdżanie i Gruzji, której celem była identyfikacja możliwości zwiększenia handlu na szlaku transkaspijskim.

Również urzędnicy w Brukseli dostrzegają zmianę, jaka dokonuje się w postrzeganiu szlaków transportowych łączących EU i Azję. W czerwcu w Luksemburgu odbyło się 19. posiedzenie Rady Współpracy między Unią Europejską a Kazachstanem. W oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronach Rady UE po tym spotkaniu znalazł się zapis wskazujący, iż: „obecny kontekst geopolityczny uwypuklił potrzebę nowych alternatywnych szlaków łączących Azję i Europę, a połączenia infrastrukturalne stały się obszarem o strategicznym znaczeniu”.

Kilka dni przed posiedzeniem Rady Współpracy UE-Kazachstan w Brukseli w ramach okrągłego stołu rozmawiano o współpracy tranzytowej i transportowej między Kazachstanem a Unią Europejską w ramach „korytarza środkowego”. Jak wynika z przedstawionych na tym forum danych, obecnie korytarz odpowiada za około 3-5 proc. całkowitej przepustowości trasy północnej.

Polska przestanie być bramą do Europy?

Dotychczas Polska była jednym z beneficjentów przewagi konkurencyjnej „korytarza północnego”. Wojna w Ukrainie stanowi jednak zagrożenie dla jego funkcjonowania. Należy liczyć się z tym, że w sytuacji dalszej eskalacji napięcia pomiędzy Rosją i Zachodem „korytarz środkowy” będzie musiał przejmować coraz więcej potoków towarowych obsługiwanych dotychczas trasą północną. Taki scenariusz mógłby oznaczać, że Polska będzie stopniowo tracić na znaczeniu jako „brama” w transporcie towarów z Azji do Unii Europejskiej.

Polska miałaby szansę odgrywać ważną rolę również w rozwoju Międzynarodowej Transkaspijskiej Trasy Transportowej, ponieważ posiada Linię Hutniczą Szerokotorową. Towary z Chin przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne i Ukrainę mogłyby docierać do Sławkowa w woj. śląskim (końcówka LHS). Tam zlokalizowany jest najdalej na Zachód położony terminal przeładunkowy na linii szerokotorowej.

Konflikt w Ukrainie powoduje jednak, że wariant trasy przez Ukrainę, a później przez Polskę staje się mniej atrakcyjny niż przemieszczanie towarów z Morza Czarnego w kierunku portów w Rumunii, Bułgarii czy Turcji.

