Polska nigdy nie miała sposobu na białoruskiego dyktatora

O kondycji opozycji, władzy Łukaszenki i znaczeniu mediów w reżimie białoruskim mówiła WNP.PL Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektorka Biełsat TV.

Władza Łukaszenki opiera się jedynie na wsparciu zewnętrznym ze strony Rosji.

Białoruś rządzona przez Łukaszenkę jest reżimem totalitarnym.

Polska nie posiada żadnych narzędzi wywierania wpływu na Łukaszenkę.

Opozycja na uchodźstwie nie ma odpowiedniego przełożenia na wydarzenia na Białorusi, żeby przejąć faktyczną władzę w kraju.

Jaka jest faktyczna władza Łukaszenki na Białorusi, jeśli weźmiemy oczywiście pod uwagę wojnę w Ukrainie, stacjonowanie sił rosyjskich w tym państwie, odwrócenie się Zachodu?

- Władza Łukaszenki w sensie faktycznym jest pełna, to znaczy nawet powiedziałabym dyktatorska. Tam jest w tej chwili – nie zawaham się tego słowa użyć – reżim totalitarny, bardzo represyjny, który oczywiście pozostaje uzależniony od czynnika zewnętrznego, jakim jest Rosja i Putin, ale w wewnątrz kraju jest absolutnie przez nikogo niekontrolowany ani przez nikogo nie ograniczany.

Łukaszenka może zrobić wszystko: na przykład "posadzić" każdego na dowolny czas. Na razie jeszcze każdego nie może rozstrzelać, ale zamordować też może, bo pewna liczba ludzi - w różnych okolicznościach - od 2020 roku (czyli rewolucji), została zamordowana.

Łukaszenka ma skłonność do wtrącania się do wszystkich decyzji dotyczących państwa

Wszystkie decyzje zależą od niego – od jakichś zupełnie śmiesznych do bardzo istotnych. Ma ogromną skłonność do wtrącania się absolutnie we wszystko. Ostatnio drastycznym elementem tego sposobu zarządzania był pomysł na całkowite, odgórne regulowanie cen... Potem się jednak z tego trochę wycofał.

On ma taki styl, że nagle mówi, że tu krowy trzeba umyć w tym kołchozie, bo są brudne, a jednocześnie niewątpliwie nadaje ton całej polityce. Zdecyduje, czy białoruska armia wejdzie, czy nie na Ukrainę i o tym, jak ma być do tego przygotowywana propagandowo, i o tym, do jakiego stopnia białoruska propaganda będzie atakować na przykład Polskę.

Dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, że za przytłaczającą większością działań i zaniechań na Białorusi stoi Łukaszenka. To nie tak, że to „car dobry, a bojarzy źli”. Czasami może oczywiście być tak, że nie było bezpośrednio wydanego rozkazu, ale jego ludzie mogą być nieco nadgorliwi - i właściwie wszystko. Poza tym, generalnie, z zasady, wszystko odbywa się za jego wolą i wiedzą.

Jak z perspektywy Warszawy powinniśmy oddziaływać na sytuację na Białorusi? Czy powinniśmy, tak jak to robiono przez ostatnie dekady, próbować prowadzić dialog z reżimem? Czy nasze wysiłki powinny iść w kierunku całkowitej blokady Białorusi i budowania relacji jedynie z tą demokratyczną opozycją na uchodźstwie?

- Jeśli chodzi o Łukaszenkę, to - moim zdaniem - ostatnie 25 lat udowodniły, że próby wpływu na niego i nadzieje, że to coś da, są całkowicie płonne. To już po prostu wiemy z doświadczenia. A wiemy to stąd, że parokrotnie, w różnej sytuacji międzynarodowej, przy różnych rządach w Polsce, były te próby czynione - i nic się nie udawało.

Warto zwrócić uwagę na znamienną rzecz: na Białorusi do niedawna były dwie polskie szkoły (bo już teraz ich nie ma), zbudowane w dużej mierze za pieniądze polskiego podatnika - w Grodnie i Wołkowysku; polskojęzyczne, a przytłaczającą większość przedmiotów tam się wykładało po polsku. Trochę czasami nie starczało nauczycieli, ale - generalnie - one były polskojęzyczne.

W tej chwili zostały zamienione na rosyjskojęzyczne. Jest pomysł nawet, żeby jedna z nich stała się białoruskojęzyczna, ponieważ to może skłócić Polaków z białoruskimi patriotami, którzy też walczą o zachowanie swego języka przy powszechnej dominacji rosyjskiego. Kiedy te szkoły były polskie, pojawiał się tam zawsze, co roku, nieustanny problem, polegający na niewystarczającej liczbie miejsc dla dzieci. Było tam zawsze więcej chętnych dzieci niż miejsc w pierwszych klasach i powstawało takie pytanie w momencie, kiedy było na przykład "ocieplenie" stosunków: dlaczego Łukaszenka nigdy się nie zgadzał na zwiększenie liczby miejsc? Czy utworzenie np. jeszcze jednej klasy doprowadziłoby do upadku reżimu? Czy Łukaszenka czułby się tym osobiście zagrożony?

Kiedy mi mówiono, że przecież można od niego coś uzyskać, odpowiadałam tak: jeżeli nie jesteśmy w stanie uzyskać 10 dodatkowych miejsc dla dzieci w polskiej szkole, to znaczy, że nie jesteśmy w stanie nic uzyskać... On po prostu nie chce się dogadać w żadnej sprawie. To go nic nie kosztuje tak naprawdę, bo o ile uznanie legalności działającego nieoficjalnie Związku Polaków na Białorusi (który został rozwiązany w 2005 roku) stanowiłoby jakiś koszt polityczny, o tyle stworzenie jeszcze jednej klasy równoległej albo przyjęcie dodatkowych dziesięciorga czy piętnaściorga dzieci do szkoły polskiej nie tworzyłoby żadnych specjalnych problemów. To dowód, że po stronie Łukaszenki nie było dobrej woli i nigdy nie będzie - było tylko mydlenie oczu.

Łukaszenka bez zewnętrznego wsparcia z Rosji nie mógłby kontrolować własnego społeczeństwa

Warto wyciągnąć lekcję z tego i zdawać sobie sprawę, że Łukaszenka w tej chwili nie reprezentuje swojego kraju, kontroluje go tylko dzięki temu, że ma zewnętrzne wsparcie. Gdyby to wsparcie się skończyło, to i Łukaszenka by się skończył; nie mam najmniejszej wątpliwości, że w tej chwili, już w szczególności po doświadczeniach roku 2020 i po tych potwornych represjach, jakie stosuje przez cały 2021 i 2022 rok, poziom nienawiści jest w społeczeństwie ogromny. Ludzie po prostu mają go dosyć!

Oczywiście to nie oznacza, że on nie ma zwolenników, choćby w aparacie państwa – ludzi, którzy mu zawdzięczają kariery. Aparat bezpieczeństwa, ci wszyscy funkcjonariusze też mają rodziny, też są wyborcami. Jak się to wszystko policzy, a ten aparat jest tam bardzo rozbudowany, to wychodzi, że ci ludzie reprezentują jakieś 25 proc. społeczeństwa.

Ale kto mógłby go zastąpić?

- Myślę, że przytłaczająca większość Łukaszenki nie chce. Utrzymywanie relacji z władcą, który bez zewnętrznego wsparcia nie jest w stanie kontrolować swego kraju, moim zdaniem nie ma sensu i teraz powstaje pytanie, na kogo w takim razie liczyć. Czy Cichanouska jest taką osobą?

Niewątpliwie jest jedyną postacią przynajmniej jako tako prawnie umocowaną do tego, żeby reprezentować Białorusinów, ponieważ wszystko wskazuje, że to ona wygrała wybory prezydenckie.

Można z bardzo dużym prawdopodobieństwem to założyć. Oczywiście powstaje inne pytanie: do jakiego stopnia ona kontroluje czy jest w stanie hipotetycznie kontrolować Białoruś, gdyby coś się zaczęło zmieniać?

Mam w tej sprawie pewne wątpliwości... To znaczy mam poczucie, że opozycja na uchodźstwie stała się jednak głównie reprezentacją zagraniczną. Oczywiście tej emigracji jest się bardzo trudno skupiać na sytuacji wewnątrz Białorusi, bo panuje tam terror i nawet zwykłe kontakty są utrudnione.

Mnie się jednak wydaje, że diaspora się nie skupia wystarczająco na sytuacji w kraju. Może o tym świadczyć fakt, że na przykład do tej pory nie powstała w miarę pełna czarna księga represji. Mamy jakieś ogólne liczby więźniów politycznych, które podaje Stowarzyszenie Wiosna czy inne organizacje obrony praw człowieka. Te liczby więźniów są przy tym znacząco zaniżone, bo wielu ludzi po prostu nie podaje działaczom praw człowieka swoich nazwisk; boją się, a do części po prostu nie dotarła taka możliwość. Przypuszczam, że jak mówi się o 1300 więźniach politycznych, to prawdopodobnie jest ich co najmniej dwa razy tyle.

Myślę, że tutaj bardzo ważne w tym kontekście jest pytanie o rolę Biełsatu, jako telewizji opozycyjnej. Czy jest pewną cezurą tutaj sierpień 2020, pacyfikacja wyborów i te niesamowite represje wymierzone również w dziennikarzy Biełsatu, którzy w zasadzie już nie mają możliwości nadawania z Białorusi? Stąd może też wynika ten kłopot, o którym pani mówiła, że widać j lukę między społeczeństwem a tą reprezentacją Białorusi (opozycyjną), która działa poza granicami kraju?

- To bardzo trudna kwestia: działać w kraju i dla kraju, gdzie trwają takie represje. Wymaga to umiejętności i zaangażowania. Ostatnio mówił o tym u nas na antenie z rozgoryczeniem jeden z opozycjonistów. Zrobił też przytyk do Cichanouskiej, że ona jest dobra w reprezentowaniu kraju na arenie międzynarodowej – pomiędzy Albanią a Portugalią i Islandią – ale jego zdaniem kwestie takie, jak oddziały ochotnicze na Ukrainie, chociażby pułk Kalinowskiego, są trochę zaniedbywane.

Osobną kwestią natomiast jest nasza rola jako medium. Myśmy od zawsze działali poza granicami Białorusi – to stało się naszą siłą, bo wiadomo było, że nas nigdy nie mogą zamknąć.

Jednakże mieliście państwo też korespondentów w kraju.

- Owszem, mieliśmy korespondentów i nagrywaliśmy sporą część materiałów na Białorusi. I studio - do maja 2021 roku (zamknięte przez KGB) - w którym robiliśmy programy. Wynajmowaliśmy je od prywatnej firmy i nagrywaliśmy tam nasze filmy, między innymi talk-show. Sama się dzisiaj dziwię ze skali naszych działań.

Od tego czasu nie możemy wykorzystywać tam korespondentów, przynajmniej jawnie. Wszyscy ci, którzy z nami pracują, robią to w ścisłej tajemnicy. Zachowaliśmy tam nadal kontakty, nie jest tak, że straciliśmy je z dnia na dzień. Tyle że obecnie już nawet wyjście na ulicę z aparatem lub kamerą jest niebezpieczne, nie mówiąc już o szerszej działalności. Tak że te związki z Białorusią, choć są, bywają bardzo trudne do utrzymywania. Mam nadzieję, że Biełsat będzie jednak im właśnie służył.

Zakładam, że choć losy Białorusi zdecydują się przede wszystkim w kraju, to musi się pojawić "okno możliwości", które Polska miała, czy to w 1918 roku, czy w 1989 roku. Takie "okno", które można by było wykorzystać, jak pierestrojka czy w 1918 r. – I wojna światowa. Ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie my będziemy decydować, jak ono zostanie wykorzystane. My - czyli media.

Biełsat możemy przygotowywać ludzi, ale to oni zdecydują o kierunku przemian. To musi być ogólny nastrój - tam, wewnątrz. Trzeba sobie zdawać sprawę, że jeszcze nigdy żadna emigracja sama nie doprowadziła do zmian politycznych. Generalnie: zachować pokorę i pamiętać, że mamy służebną rolę.

Białorusini nadal oglądają opozycyjne media w internecie - pomimo blokady informacyjnej prowadzonej przez reżim

To, że my jesteśmy instytucją ważną dla Białorusi wewnątrz kraju, to ja wiem po liczbie przeglądów naszych materiałów, choćby na YT, co jest naszym barometrem. Mamy na YT 12 kanałów, które prowadzi Biełsat i na tych kanałach, a także w sieciach społecznościowych, widać, co ludzie oglądają.

W tej chwili informatyka nie kłamie w tej sprawie, więc widać zarówno lokalizację, skąd wchodzą, jak i w jakim języku oglądają – to wszystko można sprawdzić. Na naszym kanale Bielsat news, nadającym wyłącznie w języku białoruskim, mamy ponad 450 tys. subskrybentów i przeglądy na tym kanale sięgają w ciągu tygodnia – lekko licząc – od 1,5 do 2 milionów. Z kolei rosyjskojęzyczny kanał Vot Tak (prowadzony przez Biełsat) ma prawie milion subskrybentów.

Na Białorusi nie ma wyraźnych podziałów wschód-zachód, jak na Ukrainie

Czy to jest głównie zachodnia Białoruś – Grodno, Brześć, może Mińsk?

- Nie, to cała Białoruś – pomimo że jednak są pewne wewnętrzne różnice pomiędzy wschodem a zachodem, to jednak nie aż tak duże, jak na Ukrainie. Bardziej te różnice są widoczne w kwestii pamięci historycznej, która sięga 2-3 pokoleń: rodziców, dziadków, pradziadków.

W zachodniej części Białorusi przedtem na przykład w rodzinie było jakieś gospodarstwo czy majątek – i jest pamięć o tym. To dziedzictwo istnieje. We wschodniej części Białorusi już go nie ma, ponieważ od lat 20. XX wieku na tych terenach istniał Związek Radziecki, który - poprzez kolektywizację - przeorał wieś do żywego kamienia. Własność pozabierano, ludzie często przeżyli represje, o których nawet obawiali się opowiadać wnukom... Wsie zamieniono w kołchozy i historia się zatarła, również taka prawdziwa historia Wielkiego Księstwa Litewskiego, które na tych ziemiach istniało.

Zasadniczo jednak te różnice geograficzne nie są tak duże. Grodno, Brześć (w ogóle zachodnie Polesie i Grodzieńszczyzna) to najbardziej ciągnące ku Zachodowi części kraju. Jest tam łatwiej dojechać do pracy za granicą. Przed 2020 rokiem te tereny bardzo szybko się rozwijały. Przed kilkoma laty z Pińska jeździł autobus do Warszawy raz w tygodniu, a przed rewolucją 2020 roku to już były dwa kursy dziennie.

Znajomość zachodniego świata oczywiście wpływa na stosunek do rzeczywistości, ale - generalnie - mamy widzów wszędzie i na przykład Homel (położony w południowo-wschodniej Białorusi) był zawsze taką bardzo żywą częścią kraju. Gorzej było w Mohylewie (na wschodzie) czy w Witebsku, ale i tam byli widzowie Biełsatu i pewno należy założyć, iż byli to ci sami, którzy organizowali protesty.

Czy są jakieś możliwości w ogóle kontaktu z państwa dziennikarzami aresztowanymi na Białorusi, np. poprzez organizacje pomocowe?

- Sytuacja wygląda tak, że w tej chwili w więzieniach i aresztach śledczych znajduje się 8 dziennikarzy związanych w jakiś sposób z Biełsatem – nie wszystkich nazwiska podajemy, choćby z tego względu, żeby im jeszcze bardziej nie zaszkodzić.

Kaciaryna Andrejewa skazana jest na 8 lat, Irina Slavnikova – na 5 lat. Darja Czulcowa wyszła i w tej chwili przyjechała do Polski – na szczęście, po 2 latach odsiadki już praktycznie skończył się jej wyrok i miała końcówkę; to jej zdjęli. Dzień aresztu śledczego na Białorusi liczy się za 1,5 dnia i odliczają trochę więcej. Teraz kilka osób siedzi jeszcze w śledztwie. Z nimi nie ma prawie w ogóle kontaktu ze względu na to, że te więzienia są kompletnie odcięte.

Nawet w okresie PRL-u nie było takich rozwiązań, które funkcjonują w reżimie Łukaszenki

Tam jest taka praktyka, która nam nie była znana nawet w okresie PRL, że adwokatów zobowiązuje się do tajemnicy, która obejmuje wszystko, nawet zarzut, jaki ma klient. Nie mogą powiedzieć, za co ich klienta sądzą. Rodzina wie, że siedzi, ale za co – nikt nie wie - i to naprawdę wstrząsająca praktyka.

Do wyroku nie dopuszcza się do aresztowanego nikogo poza adwokatem, który - pod groźbą utraty licencji zawodowej - też nie może nic powiedzieć. Dopiero po wyroku rodzina zaczyna odwiedzać skazane osoby; w naszym przypadku dwie dziennikarki. Wcześniej jest z kontaktem bardzo słabo.

Co można starać się robić? Nieść pomoc tej rodzinie, która musi wozić paczki. Więźniowie żywią się produktami z paczek, bo więzienne jedzenie jest bardzo nędzne. Ważnym elementem tej pomocy pozostaje pisanie do więźnia, choć ostatnio te listy często nie dochodzą.

Poza tym trzeba im wysyłać pieniądze na to, co w Polsce nazywało się „wypiska”, czyli na taki sklepik więzienny, żeby mogli sobie kupić jedzenie czy papierosy. Również chociażby ciepła odzież jest tam niezwykle ważna. Dasza (Daria Czulcowa) opowiadała, że zanim wydano zimowe ubrania, to one tam jeszcze jesienią stały w cienkich pantofelkach na apelu przez pół godziny. Wygrywały te, które miały z domu dobre buty.