Polska para prezydencka przybyła do Czarnogóry

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przybyli we wtorek wieczorem do Czarnogóry, gdzie polski przywódca spotka się z m.in. z prezydentem tego kraju Milo Djukanoviciem. W czwartek z Czarnogóry para prezydencka uda się do Macedonii Północnej.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował, że dominującym tematem obu wizyt będzie sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. "Oba kraje są naszymi sojusznikami w NATO. Bardzo chcemy usłyszeć ich punkt widzenia i to, w jakim stopniu one mogą się obawiać rozszerzenia jakichkolwiek działań hybrydowych przeciwko innym państwom regionu" - powiedział.

Wskazał, że wizyta na Bałkanach była planowana od dawna. "Prezydent Duda podjął bardzo jasną decyzję: wizyta się odbywa, reżim (przywódcy Białorusi Alaksandra) Łukaszenki nie będzie Polsce narzucał agendy międzynarodowej. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja w kraju, i jesteśmy gotowi na bardzo różne decyzje w trakcie tej wizyty" - podkreślił Kumoch. Zaznaczył jednocześnie, że prezydent jest przekonany, że służby graniczne, wojsko i policja należycie pilnują polskiej granicy.

Minister poinformował, że wizyta będzie również okazją do wyrażenia wsparcia dla unijnych aspiracji Czarnogóry i Macedonii Północnej. "My mówimy jednoznacznie, że UE musi być dla nich otwarta, że ich miejsce jest w UE. Polsce nie podoba się to, że tzw. zachodnie Bałkany są wciąż taką +dziurą+ na mapie UE. Nie rozumiemy sprzeciwu niektórych państw wobec dalszego rozszerzania Unii, zwłaszcza o państwa, które wykonały bardzo ciężką pracę, żeby spełnić liczne kryteria" - dodał.

Wizyta polskiej pary prezydenckiej w Czarnogórze rozpocznie się w środę o godz. 11.25 od oficjalnego powitania w prezydenckiej rezydencji w Cetynii przez Milo Djukanovicia oraz jego małżonkę Lidiję.

Następnie - jak przekazała KPRP - zaplanowane są rozmowy par prezydenckich oraz rozmowa "w cztery oczy" przywódców Polski i Czarnogóry. O godz. 12.25 odbędą się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów. Na godz. 12.50 zaplanowano konferencję prasową Dudy i Djukanovicia.

W środę o godz. 15.30 prezydent Duda spotka się w Podgoricy z premierem Czarnogóry Zdravko Krivokapiciem.

O godz. 18 Andrzej Duda wręczy odznaczenia podczas spotkania z przedstawicielami czarnogórskiej Polonii w ambasadzie RP w Podgoricy; przewidziano wystąpienie polskiego prezydenta.

W czwartek z Czarnogóry para prezydencka uda się do Macedonii Północnej, gdzie szef polskiego państwa m.in. spotka się z przywódcą tego kraju Stewo Pendarowskim. Przywódcy obu krajów wezmą również udział w otwarciu Polsko-Macedońskiego Forum Gospodarczego.

Z Podgoricy Aleksandra Rebelińska