Polska para prezydencka przybyła na Litwę; weźmie udział w obchodach 230-lecia Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przybyli w poniedziałek wieczorem na Litwę. Polski przywódca spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą; weźmie także udział w uroczystym posiedzeniu litewskiego Sejmu z okazji 230-lecia Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch podkreślił, że prezydent udaje się na Litwę na "obchody 230-lecia Zaręczenia Polski i Litwy w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów - państwa, które wówczas, tuż po przyjęciu Konstytucji 3 maja, nasi przodkowie próbowali ocalić przed zniszczeniem".

"Te Zaręczyny Polski i Litwy są tak naprawdę okazją, by pokazać, w jak znakomitym momencie znajdują się stosunki między dwoma naszymi krajami. Można wręcz mówić o pewnej epoce Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausedy, prezydentów, którzy doprowadzili do wzmocnienia pewnej znakomitej tendencji w stosunkach polsko-litewskich" - powiedział minister.

Jak zaznaczył Kumoch, na Litwie Polska uchodzi za bardzo wiarygodnego sojusznika. "Również my cenimy Litwę i widzimy, jak wiele zrobiła dla naszych spraw. Dzięki stosunkom z Litwą mamy także bardzo dobre stosunki z innymi państwami bałtyckimi, czego dowodem są ostatnio bardzo liczne spotkania w ramach +czwórki 3+1+" - dodał.

Oficjalna wizyta polskiej pary prezydenckiej na Litwie rozpocznie się we wtorek od ceremonii powitania przez prezydenta Nausedę i jego małżonkę. Następnie zaplanowano rozmowy w "cztery oczy" obu prezydentów oraz obrady plenarne obu delegacji.

Kumoch poinformował, że w trakcie spotkania prezydentów zostaną poruszone kwestie gospodarcze i polityczne; odbędzie się także pierwsze posiedzenie Rady Prezydentów Polski i Litwy z udziałem przedstawicieli ministerstw obrony i spraw zagranicznych obu krajów. Ważnym tematem rozmów ma być również bezpieczeństwo, gdyż "oba kraje znajdują się w tym momencie w sytuacji ataku hybrydowego ze strony reżimu (Alaksandra) Łukaszenki". "Oba kraje bardzo mocno rozwijają współpracę w ramach NATO i są zaufanymi sojusznikami" - podkreślił Kumoch.

"Litwa była jednym z pierwszych krajów, które zadeklarowały poparcie dla Polski w staraniach, by nie dochodziło do eskalacji stosunków z Komisją Europejską. Litwa była tym krajem, który zapewnił, że nie będzie popierać nakładania na Polskę sankcji. To było w 2018 roku, jeszcze za poprzedniej pani prezydent (Dalii Grybauskaite - PAP) - to dowód naszej bardzo dużej bliskości, niezależnie od tego, jaka ekipa jest u władzy, te dwa narody i kraje są po prostu sobie bliskie" - podkreślił Kumoch.

Prezydenci Polski i Litwy spotkają się z przewodniczącą litewskiego Sejmu Viktoriją Czmilyte-Nielsen, a także wezmą udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu z okazji 230-lecia Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

"To będzie historyczny moment: prezydent Duda podkreśli braterstwo dwóch narodów; powie wyraźnie, że mówimy o narodach, które się wzajemnie niemalże przenikają i uzupełniają, które dały sobie przez ponad 600 lat wspólnej historii to, co najlepsze, o narodach, które są sobie bliskie jak mało które" - powiedział Kumoch.

Po południu obaj prezydenci otworzą międzynarodową konferencję naukową i wystawę z okazji 230-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów "O dobro Ojczyzny, Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja". Wieczorem litewska para prezydencka wyda obiad oficjalny na cześć prezydenta Dudy i jego małżonki.

W środę polski przywódca spotka się z premier Litwy Ingridą Szimonyte. Następnie Duda i Nauseda wezmą udział w Litewskiej Narodowej Konferencji Bezpieczeństwa 2021.

Prezydent ma także - jak wskazał Kumoch - odwiedzić miejsca związane z polska historią, m.in. cmentarz na Rossie, gdzie odda hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, którego serce jest tam pochowane, a także kwatery powstańców styczniowych, których pochówek "przyciągnął tłumy litewskich, polskich i białoruskich patriotów".

Ostatnim punktem wizyty na Litwie będzie msza święta w Wileńskiej Bazylice Archikatedralnej.

Rok 2021 na Litwie jest Rokiem Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, a w Polsce - Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja z 3 maja 1791 roku była pierwszą tego typu ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie. Uchwalone 20 października 1791 roku Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów wprowadziło ważny dla strony litewskiej proporcjonalny udział Litwinów i Polaków w strukturach zarządzania przyszłym unitarnym państwem.

Z Wilna Aleksandra Rebelińska