Polska Pomoc: placówki dyplomatyczne RP na Ukrainie pomagają w walce z Covid-19

Polskie placówki dyplomatyczne na Ukrainie udzielają wsparcia placówkom ukraińskiej służby zdrowia w związku z pandemią Covid-19 i jej skutkami - czytamy w komunikacie Programu "Polska Pomoc", cytowanym w poniedziałek przez ambasadę RP w Kijowie.

Polska Pomoc podkreśla, że wiele działań rozwojowych na rzecz Ukrainy nie może być realizowanych w związku z pandemią, a potrzeb jest "coraz więcej". Jak dodano, są one związane z walką z Covid-19 i skutkami epidemii, które "szczególnie uderzą w najbiedniejszych".

"Z pomocą przyszły polskie placówki dyplomatyczne. To do nich pierwszych spływały prośby ośrodków zdrowia i samorządów o wsparcie w walce z niewidzianym wrogiem" - czytamy. Jak poinformowano, ambasada RP w Kijowie we współpracy z konsulatami, ukraińskimi szpitalami i organizacjami społecznymi opracowała projekty, które uzyskały akceptację MSZ.

Na natychmiastowe wsparcie ukraińskiej służby zdrowia w walce z pandemią resort zdecydował przekazać prawie 200 tys. euro. Podkreślono, że dodatkowo prawie 150 tys. euro w ramach Programu "Polska Pomoc" przeznaczonych będzie na wzmocnienie ukraińskiej służby zdrowia, systemu opieki społecznej i służb reagowania kryzysowego.

Wśród placówek medycznych, które otrzymają wsparcie w postaci sprzętu lub środków ochronnych wymieniono m.in. szpital w Iwano-Frankiwsku czy gabinet medyczno-socjalny w Charkowie, prowadzony przez Religijną Misję "Caritas-Spes Charków". Pomoc trafi też np. do rówieńskiego szpitala dziecięcego, w którym hospitalizowani są zakażeni koronawirusem i osoby z podejrzeniem infekcji, głównie dzieci i młodzież. Pomoc dotrze również do kilku wyznaczonych do leczenia pacjentów z Covid-19 szpitali na wschodzie i południu kraju.

Szpitale otrzymają np. respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry, maseczki ochronne czy fartuchy.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska