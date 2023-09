Polska przedłuży embargo na import zbóż z Ukrainy

Bez względu na to, czy Unia Europejska podejmie decyzję o przedłużeniu zakazu importu zbóż z Ukrainy, polski rząd nie zamierza otworzyć granic. Dotyczyć to będzie przywozu do naszego kraju pszenicy, rzepaku, kukurydzy i słonecznika.

Zakaz importu zbóż z Ukrainy do pięciu tak zwanych państw frontowych czyli Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii wygasa 15 września 2023 roku. Obecnie trwają w Unii Europejskiej intensywne rozmowy dotyczące ewentualnego przedłużenia zakazu lub jego całkowitego zniesienia.

Polski rząd opowiada się za tym, aby obowiązywanie przepisów zostało przedłużone do końca tego roku. Jak poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Felus, wczoraj (6 września) odbyły się w Hiszpanii nieformalne konsultacji szefów resortów rolnictwa wszystkich państw unijnych, gdzie sprawa była dyskutowana.

Niezależnie od rozmów plenarnych przedstawiciele pięciu państw uzgodnili wspólne stanowisko dotyczące zakazu importu ukraińskiego zboża, przy czym Bułgaria zainteresowana jest wznowieniem importu ziarna słonecznikowego na potrzeby rynku wewnętrznego.

Decyzja w sprawie przedłużenia zakazu ma zostać podjęta na szczeblu Komisji Europejskiej w ciągu najbliższych dni. Dla polskiego rządu ważne jest także utrzymanie unijnych dopłat dla korytarzy solidarnościowych umożliwiających tranzyt ukraińskich zbóż.

- Bez względu na decyzję Unii Europejskiej w sprawie importu zboża z Ukrainy deklarujemy, że my podejmiemy swoją decyzje w tej sprawie. Mogę powiedzieć, że utrzymamy zakaz importu pszenicy, rzepaku, kukurydzy i słonecznika po 15 września tego roku. Ten zakaz będzie obowiązywać do końca 2023 roku- powiedział dziennikarzom minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.