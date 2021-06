Polska przekazała państwom członkowskim UE, KE i Radzie dokument dot. cyberataków

Polska przekazała w piątek państwom członkowskim UE, Komisji Europejskiej i Radzie dokument dot. szczegółów cyberataków przeprowadzonych w ostatnich dniach na terenie kraju.

Informacja została też przekazana ambasadorom USA, Kanady i Wielkiej Brytanii.

W dokumencie, który widziała PAP, Polska informuje, że stała się celem nieustannej kampanii cyberataków skoncentrowanych przeciwko parlamentarzystom i władzom.

Władze Polski podkreślają też, że ponieważ wiele krajów UE jest już celem ataków, a wiele z nich może wkrótce stać się celem, UE powinna zareagować na to w skoordynowany sposób. Polska wzywa Radę do przeprowadzenia debaty ministrów na temat tego, jak reagować na ataki, aby zminimalizować związane z nimi zagrożenia.

Polska w dokumencie wskazuje też, że analiza operacyjna i techniczna przeprowadzona przez polskie krajowe zespoły reagowania na incydenty dot. cyberbezpieczeństwa potwierdziła, że wykorzystywana infrastruktura podczas cyberataków i sposób działania były takie same, jak te używane przez podmioty sponsorowane Rosję.

Temat pojawi się podczas poniedziałkowego spotkania ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. Wstępna dyskusja zostanie przeprowadzona także w piątek podczas spotkania ambasadorów UE w Brukseli.

Z informacji PAP wynika, że doniesienia dot. cyberataków w Polsce zostały już odnotowane przez CERT-EU (The Computer Emergency Response Team for the EU Institutions, bodies and agencies).